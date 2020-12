V Sloveniji kar okoli sto Miklavžev

Ime Miklavž je po pogostnosti med moškimi imeni na 826. mestu. Največ Miklavžev se je sicer rodilo do leta 1940, a jih je vsaj pet rojenih tudi po letu 2011. Največ prebivalcev z imenom Miklavž živi v osrednjeslovenski regiji, povzema STA.

Več kot sto ljudi s priimkom Parkelj

A ne le Miklavža, tudi Parklja je moč spoznati v Sloveniji. Tako se namreč piše 109 prebivalcev. Med prebivalci Slovenije sicer ni nikogar z imenom Miklavž in priimkom Parkelj, so še dodali na statističnem uradu, poroča STA.

Ob tem so pogledali še, kako je z Angeli. In odkrili, da je v Sloveniji 129 ljudi z imenom in 25 prebivalcev s priimkom Angel, največ v Obalno-kraški statistični regiji. Tudi ime Angel je bilo najbolj pogosto pred letom 1940, štirje s tem imenom pa so bili rojeni po letu 2011, še navaja STA.

Danes goduje sv. Nikolaj ali Miklavž, eden od najbolj priljubljenih svetnikov, s katerim je povezano tradicionalno obdarovanje otrok.