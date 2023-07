V Šentjerneju gasilcem ukradli opremo za intervencije, tatove posnele kamere

Ob tem so priložili tudi fotografije varnostnih kamer, ki so posnele storilce, s katerih pa ni mogoče prepoznati obrazov.

Nepridipravi, šlo naj bi za tri mlade s psom, so pred tremi tedni vlomili v prostore Prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej in iz vozila ukradli opremo za tehnično pomoč ob intervencijah. V društvu so nad dejanjem razočarani, še posebej, ker storilci kljub pozivom opreme še vedno niso vrnili.

"Tri tedne smo upali na vrnitev opreme, ukradene iz vozila v zaklenjeni garaži. Kljub prošnjam nam opreme tatovi niso vrnili. Nismo jezni, smo pa zelo razočarani nad sistemom, ki zoper storilce ne ukrepa oziroma dovoli, da takšno početje ostaja nekaznovano," so zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Kot pravijo, ne morejo razumeti, kako se lahko trije mladi s psom v času, ko večina ljudi spi, sprehodijo do gasilskega doma, vlomijo in odnesejo opremo, s katero gasilci tako nesebično pomagajo, kamorkoli jih pokličejo. "Vemo, baterijsko orodje je uporabno marsikje, ampak ali je res treba to ukrasti gasilcem? In zato smo žalostni, ker smo tako nemočni, saj se trudimo pomagati, potem nam pa posamezniki (ali skupine) tako vračajo. Žal nam ne preostane drugega, kot delati naprej s tem, kar imamo," so zapisali.