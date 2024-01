V SDS predlagajo štiri sklepe za zajezitev širjenja covid-19

V zahtevi za sklic nujne seje so v SDS spomnili na veliko zasedenost ljubljanske infekcijske klinike, kjer so bolniki ležali tudi na hodnikih. Številni zdravljenje v bolnišnici potrebujejo zaradi covid-19.

Spomnili so na preventivne ukrepe iz časov epidemije covid-19, med drugim na razkuževanje rok, nošenje zaščitnih mask, medosebno razdaljo in zračenje prostorov. Ob tem so se vprašali, kje, če sploh, lahko državljani danes še opazijo pozive in priporočila za upoštevanje preventivnih ukrepov. Tudi informacij o testiranjih in pozivov k cepljenju praktično ni več, so opozorili. Stanje uveljavljenih ukrepov v javnih ustanovah je po navedbah SDS zelo različno in povsem prepuščeno odločitvam vodstev.

Sprašujejo se, kam je šel denar, predviden za zajezitev širjenja virusa

Kot so dodali, je tudi statistiko glede pojavnosti covid-19 v populaciji na spletnih straneh pristojnih praktično nemogoče hitro najti, zahvaljujoč sledilniku za covid-19 pa so državljani vsaj v manjši meri informirani o aktualnem stanju. A pri sledilniku vseskozi opozarjajo na to, da podatki podcenjujejo realno število primerov, so navedli v SDS.

Spomnili so, da je konec oktobra 2022 koalicija v DZ sprejela interventni zakon v zdravstvu, s katerim je za leto 2023, delno pa tudi za leto 2024, zagotovila zelo veliko davkoplačevalskega denarja za nujne ukrepe za zajezitev širjenja in blaženja posledic covid-19. Javnost je po prepričanju SDS upravičena do pojasnil, kje in na kakšen način se v njihovih življenjih in pri zaščiti javnega zdravja pred covid-19 poznajo vsa ta finančna sredstva.

Opozorili so tudi na problem tako imenovanega dolgega covid-19, ki da je kljub obljubam koalicije v predvolilnem času ostal povsem spregledan in zanemarjen, z njim pa se spopadajo številni državljani.

Hočejo okrepljeno kampanjo za cepljenje

Ob tem v SDS odboru za zdravstvo predlagajo sprejetje štirih sklepov. V primeru njihovega sprejetja bi odbor vlado pozval k spremljanju pojavnosti covid-19 in zagotavljanju nemotenega sekvenciranja ter zagotavljanju zadostnega testiranja, zdravljenja in cepiva proti covid-19. Predlagajo tudi, da odbor vlado pozove, naj ažurno in celovito obvešča javnost o stanju glede covid-19 v Sloveniji.

SDS odboru za zdravstvo predlagajo tudi, naj vlado pozove, da sledi pozivu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni ter okrepi kampanjo cepljenja proti covid-19. Odboru predlagajo še, naj ministrstvo za zdravje pozove k pripravi poročila o dosedanji porabi davkoplačevalskega denarja v zvezi s covid-19 na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva ter ga odboru posreduje v 30 dneh.