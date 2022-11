V Revozu naj bi bilo konec negotovosti glede prihodnosti tovarne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Revozu po končanju projekta Edison, v okviru katerega so izdelovali avtomobilski model smart forfour, izdelujejo oz. sestavljajo še tri Renaultove avtomobilske modele: twingo, električni twingo in clio. Od marca, kar je med drugim tudi posledica konca projekta Smart, obratujejo v eni izmeni, dnevno pa naj bi izdelali do 330 vozil. Foto: STA

V novomeškem Revozu, kjer so bili zaradi neredne dobave elektronskih sestavnih delov, ki jih vgrajujejo v Renaultova vozila, v začetku marca primorani preiti na zgolj eno proizvodno izmeno in odpustiti več sto delavcev, naj bi bilo konec negotovosti glede prihodnosti. Renault je namreč to novomeško tovarno uvrstil v svoje razvojne načrte.

V Revozu so danes potrdili poročanje nekaterih slovenskih medijev, da je njihova tovarna skupaj s še 13 tovarnami za sestavo vozil postala del ene od petih novih Renaultovih entitet.

Gre za entiteto Power oz. Moč, ki obsega tradicionalno osnovno dejavnost Renaultove skupine - Renault Group ter bo še naprej razvijala inovativna termična in hibridna vozila z nizkimi emisijami pod okriljem znamk Renault, Dacia in Renault LCV.

Avtomobilski velikan z nadaljevanjem že seznanil slovensko vlado

S tem, da načrtuje nadaljevanje proizvodnje v Revozu, je francoski avtomobilski velikan že seznanil tudi slovensko vlado, je za Delovo Sobotno prilogo povedal gospodarski minister Matjaž Han. V zvezi z Renaultovimi nameni je dejal, da se bodo usmerili v proizvodnjo električnih avtomobilov.

"Mi moramo znotraj tega najti priložnosti tako za Revoz kot za celotno avtomobilsko industrijo in naše razvojne institucije. Ne zanima nas le proizvodnja, ampak tudi več slovenskega znanja in inovacij v avtomobilih," je poudaril.

Od marca letos odpustili 350 proizvodnih delavcev

Glede aktualnih razmer so takrat navedli, da se avtomobilska skupina Renault in z njo tudi Revoz še vedno spoprijemata z velikimi težavami na področju oskrbe z elektronskimi deli. Poslovanje je zaradi tega oteženo, veliko pa je prilagajanja in sprememb proizvodnih načrtov.

Po podatkih družbe so do marca letos odpustili približno 350 proizvodnih delavcev. Preostalih približno sto naj bi jih postopno odšlo do konca leta, ko naj bi Revoz, ki je imel konec februarja zaposlenih skupaj približno 2.100 ljudi, skupaj zaposloval še okoli 1.600 ljudi.