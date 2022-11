Bujno okrašeni tovornjak z Balkana: Norvežanom ni bil všeč #foto

Med kontrolo prometa v bližini mesta Ånestad na Norveškem so nadzorniki državne transportne agencije ustavili voznika tovornjaka, ki je imel bujno okrašeno notranjost vozila in zato tudi temu primerno slabši pogled na cesto. Ob tem so sporočili, da je šlo v tem primeru za tovornjak bolgarskih registracij, ki pa ga je upravljal voznik iz Makedonije.

Vse moteče dejavnike je moral odstraniti. In to ne prvič ...

Nadzornike so najprej zmotile bujne zavese. Te so omejile pogled na cesto, še posebej v stransko desno ogledalo in mrtvi kot tovornjaka. V notranjosti tovornjaka so našli še več spornih okrasov, všeč pa jim zagotovo ni bila niti manjša predelava varnostnega pasu – na mestu okrog trebuha ga je spel, da bi ga med vožnjo manj "motil".

Vse nedovoljene okraske in dodatke, ki so omejevali pogled na cesto, je moral voznik pred nadaljevanjem poti odstraniti. To je bil za ta tovornjak že drugi tak prekršek, ob morebitnih nadaljnjih prekrških bodo primer uradno predali policiji.