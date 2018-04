V prvem četrtletju skoraj polovico nižji proračunski primanjkljaj

V državni proračun se je v prvem letošnjem četrtletju steklo 2,164 milijarde evrov, kar je 5,4 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Odhodki so se medtem znižali za 2,7 odstotka, na 2,384 milijarde evrov, izhaja iz podatkov ministrstva za finance. Proračunski primanjkljaj se je tako znižal za skoraj polovico.

Kot poudarjajo na ministrstvu, je proračunski primanjkljaj - med januarjem in marcem letos je dosegel 219,8 milijona evrov, medtem ko je leto prej nanesel 396,4 milijona evrov - v začetku leta običajno višji, med drugim zaradi plačila obresti in izplačil kmetijskih subvencij.

Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih treh mesecih letos skupaj znašali 1,878 milijarde evrov in bili za šest odstotkov višji kot v enakem lanskem obdobju, med drugim zaradi boljših gospodarskih razmer in večje potrošnje.