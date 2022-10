V prihodnjih dneh si lahko obetamo več sonca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, v osrednjih krajih bo zjutraj in del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.