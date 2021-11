V predsedniški palači in na vladi prejeli sumljivi pošiljki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predsedniški palači in na vladi so zjutraj prejeli pisemski pošiljki s sumljivo vsebino. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci, sumljivo snov pa bodo analizirali na pristojnem inštitutu.