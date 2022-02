V ponedeljek se v veliki meri ukinja pogoj PCT

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji dopisni seji po pričakovanjih sprostila del epidemičnih ukrepov. Po besedah zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja bo pogoj PCT od ponedeljka obvezen le še v bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega varstva in v zaporih. Ukinja se tudi samotestiranje v šolah.

Kot je danes na novinarski konferenci dejal Poklukar, se prav tako končuje brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi in samotesti. Proračun bo kril brezplačno testiranje le v dejavnostih, kjer se bo to zahtevalo.

Ukinja se tudi samotestiranje v šolah, ob še vedno veljavnem ukrepu uporabe zaščitnih mask, razen za veljavne izjeme.

Vlada je tako sledila in razširila torkov predlog predstavnikov zdravstva, ki so predlagali odpravo pogoja PCT za obisk obisk trgovin, bank, pošt, upravnih enot in teras gostinskih lokalov.

Janez Poklukar, @MinZdravje: Vladi sem včeraj predstavil stališče stroke, na današnji dopisni seji pa je bila sprejeta širša odločitev, ki upošteva pandemsko izčrpanost in enostavnost izvedbe ukrepov. pic.twitter.com/BHzOUhIqsV — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 19, 2022

Ponovno se odpirajo nočni klubi, v storitvenih dejavnosti konec omejitve števila ljudi

Vlada s ponedeljkom odpravlja vse epidemiološke omejitve v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih. Pogoja PCT tako ne bo treba več dokazovati, sproščajo se omejitve delovnega časa gostinskih lokalov, odpirajo se nočni klubi, v storitvenih dejavnostih ne bodo več veljale omejitve dovoljenega števila ljudi.

Vlada je pri rahljanju epidemičnih ukrepov sprejela uravnotežen pristop, s katerim še vedno varujemo zdravje najbolj rizičnih skupin ljudi, obenem pa se omogoča čimbolj normalno življenje ljudi, slovenskemu gospodarstvu pa poslovno okolje, v katerem bo lahko učinkovito delovalo, je v sporočilu za javnost po današnji seji vlade ocenil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Kot je zapisal, je vlada pri odločitvi o sprostitvi ukrepov upoštevala mnenje zdravstvene stroke in stanje epidemije. "Pozivom gospodarstva smo tako prišli nasproti v najvišji možno meri, kolikor je dopustila zdravstvena stroka," je poudaril minister.

Počivalšek je sicer pozval k nadaljnji odgovornosti. "Gospodarstvo bo lahko le tako delovalo intenzivno in učinkovito, kot bodo zdravi zaposleni," je dejal.