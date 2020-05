Prvič po 16. marcu, ko je vlada zaradi pandemije novega koronavirusa začasno prepovedala in omejila javni prevoz potnikov, se bo ta v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) od ponedeljka spet lahko izvajal, a drugače, kot smo bili navajeni v preteklosti.

Tako izvajalci prevoza kot potniki bodo morali upoštevati priporočila NIJZ, ki zagotavljajo ustrezne pogoje za varovanje izvajalcev in potnikov.

Zaščitna oprema, ki pokrije usta in nos, bo na javnem prevoznem sredstvu obvezna. Foto: Ana Kovač

Higienske zahteve za potnike

Več o higienskih pravilih v avtobusnem prometu lahko preberete TUKAJ.

Spremenjen vozni red

Preverite vozni red, saj bo ta spremenjen. Foto: Ana Kovač

V prestolnici bodo avtobusi vozili po posebnih voznih redih. Na linijah bo razporejenih 115 avtobusov. Razmere pri zasedenosti avtobusov pa bodo stalno spremljali in po potrebi v obratovanje vključili dodatne avtobuse. "Ker glavnine naših potnikov, tj. dijakov in študentov, na avtobusih ne pričakujemo, menimo, da število potnikov na avtobusih ne bo preseglo zasedenosti med 30 in 40 odstotkov. Medkrajevni avtobusi bodo vozili po običajnih delavniških voznih redih," so zapisali.

Tudi v Mariboru bodo avtobusi do nadaljnjega tudi ob delavnikih vozili po sobotnih voznih redih, ob nedeljah in praznikih bo veljal nedeljski vozni red. Enako kot v Ljubljani bo vstopanje in izstopanje omogočeno samo pri sredinskih ali zadnjih vratih, na vsakem avtobusu pa bodo posebej označili sedeže, ki jih ne bo dovoljeno uporabljati. Na ohranjanje ustrezne razdalje tudi na stojiščih bodo potnike opozarjala obvestila na avtobusu.

V Kopru bo za občanke in občane maja potniški promet brezplačen, od 1. junija pa bodo potniki vozovnico lahko kupili na avtobusni postaji ali obstoječih kartomatih. Vožnje s Kurjerco do nadaljnjega še ne bodo na voljo.

Vir: STA