V Piranu našli podhlajeno osebo. Padla je s čolna in bila v morju tri ure.

Mimoidoči sprehajalci so na sprehajalni poti med Fieso in Piranom v občini Piran naleteli na podhlajeno osebo, ki je padla s čolna in bila v morju približno tri ure, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Včeraj ob 22.47 so ob sprehajalni poti med Fieso in Piranom v občini Piran, mimoidoči naleteli na podhlajeno osebo, ki je padla s čolna in bila v morju približno tri ure. Posredovali so reševalci NMP in jo oskrbeli. Gasilci JZ GB Koper so nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Podhlajena oseba je bila prepeljana v SB Izola, čoln pa so pomorski policisti odvlekli v piranski mandrač. O dogodku je bila obveščena Uprava Republike Slovenije za pomorstvo-URSP.