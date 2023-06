V Petrovčah nesreča s smrtnim izidom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zgodaj popoldne je 83-letni voznik v Petrovčah pred križiščem za Arjo vas na ravnem delu vozišča iz neznanega vzroka nenadoma zapeljal levo in trčil v nasproti vozeče tovorno vozilo. Zaradi poškodb pri trčenju je 83-letni voznik na kraju dogodka umrl.

Voznik osebnega vozila je vozil iz smeri Levca proti Žalcu, na ravnini pa je nenadoma zapeljal levo. Nasproti vozeče tovorno vozilo je pravilno, po svojem voznem pasu, vozil 57-letni voznik. Voznik osebnega vozila trka ni preživel.

Policisti opravljajo ogled kraja in preverjajo vzrok oz. okoliščine dogodka in bodo po opravljenem ogledu kraja in vseh zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.