Četrtek, 28. 8. 2025, 15.27
1 ura
V petek in soboto popolna zapora Ceste v Mestni log
Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da bo zaradi izvajanja del na komunalni infrastrukturi v petek in soboto popolnoma zaprta Cesta v Mestni log.
Kot so navedli, bo obvoz potekal po Vipavski in Gerbičevi ulici ter ulici Zelena pot.
Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani je mogoče spremljati na portalu aktualnih prometnih informacij PROMOInfo.