Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da bo zaradi izvajanja del na komunalni infrastrukturi v petek in soboto popolnoma zaprta Cesta v Mestni log.

Kot so navedli, bo obvoz potekal po Vipavski in Gerbičevi ulici ter ulici Zelena pot.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani je mogoče spremljati na portalu aktualnih prometnih informacij PROMOInfo.