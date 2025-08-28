Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
K. M.

Četrtek,
28. 8. 2025,
15.27

Osveženo pred

1 ura

Mestna občina Ljubljana zapora ceste

Četrtek, 28. 8. 2025, 15.27

1 ura

V petek in soboto popolna zapora Ceste v Mestni log

Cesta v Mestni log | Obvoz bo po Vipavski in Gerbičevi ulici ter ulici Zelena pot. | Foto MOL

Obvoz bo po Vipavski in Gerbičevi ulici ter ulici Zelena pot.

Foto: MOL

Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da bo zaradi izvajanja del na komunalni infrastrukturi v petek in soboto popolnoma zaprta Cesta v Mestni log.

Kot so navedli, bo obvoz potekal po Vipavski in Gerbičevi ulici ter ulici Zelena pot.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani je mogoče spremljati na portalu aktualnih prometnih informacij PROMOInfo

