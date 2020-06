V okolici Ljubljane trčila osebno vozilo in potniški vlak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo okoli 16. ure je prišlo do trčenja med osebnim vozilom in vlakom na nezavarovanem železniškem prehodu pri Depali vasi. Osebno vozilo je zapeljalo v bližino tirov v trenutku, ko je po njih pripeljal potniški vlak v smeri Ljubljane. Voznik osebnega vozila se je v nesreči lažje poškodoval, so danes po pisanju STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.