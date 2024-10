V občini Kočevje volijo nadomestnega župana

Po navedenem vrstnem redu bodo kandidati tudi napisani na volilnih lističih.

37 volišč v občini so odprli ob 7. uri in jih bodo zaprli ob 19. uri. Prvi delni neuradni izidi volitev naj bi bili predvidoma znani že danes. Volilno pravico v občini ima nekaj več kot 13 tisoč volivk in volivcev.

Trije od kandidatov – Gregor Košir, Vesna Lisac in Robert Tomazin – so že zdaj tesno vpeti v politično življenje v občini. Košir je občinski svetnik in podžupan, ki po odhodu Vladimirja Prebiliča začasno opravlja funkcijo župana, Lisac in Tomažin sta občinska svetnika. Alenka Jelenovič je podpredsednica SNS.

41-letni univerzitetni diplomirani ekonomist Košir je podžupan in nekdanji direktor kočevskega zdravstvenega doma. Kot pravi, si želi med drugim nadaljevati delo Prebiliča.

57-letna Alenka Jelenovič je po izobrazbi srednja medicinska sestra. Med prioritetami programa izpostavlja varnost, razvoj gospodarstva in ustvarjanje priložnosti za mlade.

51-letna Vesna Lisac je po izobrazbi diplomirana ekonomistka in je finančnica v enem od večjih kočevskih podjetij. Med glavnimi točkami programa izpostavlja varnost, turizem in razvoj gospodarstva.

Kandidat SDS, ki ima po njegovih besedah tudi podporo NSi, Tomazin, je star 53 let. Je magister znanosti in nekdanji direktor družbe Slovenski državni gozdovi. V programu izpostavlja varnost, razvoj gospodarstva in ustvarjanje priložnosti za mlade.

Če nobenemu od kandidatov danes ne bo uspelo dobiti večine, bo v nedeljo, 20. oktobra, drugi krog volitev.