V LMŠ pripravili dopolnilo glede možnosti odvzema poslanske funkcije

Vodja delovne skupine za pripravo zakona o poslancih in zakona o DZ Tina Heferle (LMŠ) obžaluje, da na petkovo srečanje predsednika DZ Dejana Židana in ustavnih pravnikov o nadgradnji poslanske zakonodaje predstavniki skupine niso bili povabljeni. V LMŠ so medtem pripravili predlog dopolnila o postopku odvzema poslanske funkcije.