Po najnovejši anketi se je LMŠ utrdila v vodstvu

LMŠ ima dobri dve odstotni točki več kot avgusta, s čimer sta največji vladni stranki po navedbah Dela uspela največji skok med vsemi uvrščenimi na barometer in rast tretji mesec zapored. Zgodba z enim najvplivnejših ljudi v LMŠ Branetom Kraljem se je začela 28. avgusta, tako v časniku Delo sklepajo, da jo rezultati že zajemajo in da ni vplivala na rating LMŠ.

SDS ostaja druga s 14,7-odstotno podporo, kar je pol odstotne točke več kot avgusta, kar prav tako pomeni navzgor obrnjeno krivuljo tretji mesec. Levici se od prejšnjega merjenja rezultat ni spremenil, izgubila je desetinko odstotne točke, a se je povzpela za dva položaja, ker je SD izgubila 0,8 odstotne točke, sta zdaj s 6,4 izenačeni na tretjem mestu. Levica je tako prehitela NSi, ki bi jo tokrat obkrožilo 5,1 odstotka vprašanih, kar je 1,6 odstotne točke manj anketirancev kot pred enim mesecem. Ali je to povezano z novodeklarirano sredinskostjo stranke, bo bolj jasno po naslednjih raziskavah javnega mnenja, piše Delo.

SMC precej padla podpora

Sledijo SNS z 2,9-odstotno podporo (avgusta 3,3), DeSUS z 2,3-odstotno podporo (avgusta 2,2), SAB z 2,1-podporo (avgusta 1,8) in SLS z 1,9-odstotno podporo (avgusta 2,3). Statistično značilno razliko v primerjavi s prejšnjim merjenjem pa je zaznati pri SMC, kjer se napoveduje menjava vodstva, podpora ji je z 2,9 padla za skoraj polovico, na 1,5 odstotka. Ni nezanemarljivo, da je skoraj petina vprašanih še neopredeljenih, več kot 11 odstotkov pa jih pravi, da ne bi volili nobene stranke.

Vprašani so delo vlade ocenili malenkost bolje kot avgusta in ji dali srednjo oceno 2,96, državni zbor pa ima z 2,67 enako srednjo oceno kot prejšnji mesec.

Na vrhu barometra priljubljenosti ostaja predsednik republike Borut Pahor, pred premierjem Marjanom Šarcem in evropsko poslanko iz SD Tanjo Fajon, vsi trije imajo višjo povprečno oceno kot avgusta. Četrtouvrščeni je še vedno predsednik NSi Matej Tonin, za njim pa zdravstveni minister Aleš Šabeder. Na šestem mestu je evropska poslanka iz SDS Romana Tomc, ki je prehitela Milana Brgleza. Sledijo predsednik DZ Dejan Židan, odhajajoča evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka iz NSi Ljudmila Novak. Na zadnjem mestu ostaja prvak DeSUS Karl Erjavec, predsednika SMC in SDS, Miro Cerar in Janez Janša, pa sta se spet zamenjala na predzadnjem mestu, piše Delo.

Javnomnenjsko raziskavo je za uredništvo Dela med 28. avgustom in 5. septembrom izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 726 polnoletnimi prebivalci Slovenije.