V ljubljanski stolnici bodo pokopali upokojenega nadškofa Alojza Urana

V ljubljanski stolnici bodo danes popoldne pokopali upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita Alojza Urana. Zaradi posebnih razmer, povezanih s koronavirusom, bo pokopan v krogu družine in najožjih sodelavcev. Verniki bodo lahko pogrebno mašo z začetkom ob 16. uri spremljali na drugem programu TV Slovenija in Radiu Ognjišče.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v torek zapisal, da je prav, da je Alojz Uran, ki je veljal za priljubljenega ljudskega nadškofa, pokopan tam, "kjer je živel svojo daritev Bogu in ljudem, kjer je za ljudi molil in zanje daroval maše".

Maša zadušnica po umiritvi razmer s koronavirusom

Spomnil je, da udeležba vernikov zaradi varnostnih ukrepov ob epidemiji koronavirusa na pogrebu ni mogoča, je pa zato vernike pozval, naj pogreb spremljajo preko prenosa. Napovedal je, da bo slovesna maša zadušnica za Urana, ki bo odprta za vse, takoj ko bodo to omogočale razmere, piše STA.

Pokopan bo v grobnici kapele sv. Andreja

Uran bo v ljubljanski stolnici pokopan v grobnici kapele sv. Andreja. V krščanstvu je namreč uveljavljena večstoletna tradicija, da se škofe pokoplje v katedralni oz. stolni cerkvi, kjer so službovali, za kar ima večina stolnic tudi ustrezne grobnice, poroča STA.

Upokojeni ljubljanski nadškof Uran je umrl v soboto v 76. letu starosti. V duhovnika je bil posvečen leta 1970, ob škofovskem posvečenju leta 1993 pa si je izbral geslo "Da, Oče". Že v času svojega izobraževanja se je ukvarjal s pastoralnimi vprašanji in vprašanji kateheze odraslih, opravil je tudi katehetsko pedagoško specializacijo na Katehetskem inštitutu Pedagoške fakultete Papeške salezijanske univerze. Leta 1996 je pripravljal in koordiniral prvi papežev obisk v Sloveniji, navaja STA.

Leta 2004 je bil imenovan za ljubljanskega nadškofa metropolita. Leta 2009 je s tega mesta nepričakovano odstopil, uradno iz zdravstvenih razlogov, pozneje pa se je izvedelo, da je od Svetega sedeža dobil navodilo, naj se umakne iz javnega življenja. Pozneje je moral Slovenijo zapustiti ter je nekaj časa živel in deloval v Trstu. Leta 2015 se je vrnil v Slovenijo, kjer je opravljal različne pastoralne dejavnosti in pomagal pri življenju lokalne Cerkve.

Po upokojitvi se je posvetil duhovnemu spremljanju skupin na romanjih

Kot so zapisali na Slovenski škofovski konferenci, se je Uran po uradni upokojitvi z velikim veseljem in gorečnostjo posvetil duhovnemu spremljanju različnih skupin na številnih romanjih. "Med ljudmi bo ostal v trajnem spominu zlasti po svojem izrednem pevskem talentu, lepem glasu in svoji topli, dobrodušni človeški naravi. Rad se je srečeval z ljudmi in kmalu je s svojim vedrim razpoloženjem spodbudil, da se je oglasila ljudska pesem," so po poročanju STA še zapisali v njegovem življenjepisu.