V Ljubljani zaprli javna stranišča in odpovedali vrsto komunalnih storitev

Ljubljansko javno komunalno podjetje je sporočilo, da so zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa začasno prenehali izvajati več storitev, med drugim ne bo odvoza kosovnih odpadkov in praznjenja greznic, zaprli so tudi vse zbirne centre.

V ljubljanskem javnem podjetju Voka Snaga so zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli nekatere nujne ukrepe. Odvoz odpadkov so prilagodili novim razmeram, zabojnike bodo praznili, ko bo to mogoče, so sporočili.

Do preklica tudi ne sprejemajo naročil in ne izvajajo odvoza kosovnih odpadkov, prav tako so do nadaljnjega odložili zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov in odpadne električne ter elektronske opreme s premično zbiralnico.

Foto: STA

Pri praznjenju greznic in malih čistilnih komunalnih naprav ter čiščenju interne kanalizacije do nadaljnjega zagotavljajo le najnujnejše storitve.

Zaradi potencialne grožnje širjenja okužbe bodo do nadaljnjega zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov, prav tako so do preklica zaprte vse javne sanitarije na območju Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju javnega podjetja Voka Snaga.

