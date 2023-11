V Ljubljani zagorelo več parkiranih avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto okoli 21. ure so ljubljanske policiste obvestili o požaru na območju Viča. Iz za zdaj še neznanega razloga je zagorelo parkirano osebno vozilo, požar pa se je razširil še na dve parkirani vozili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je zagorelo v Ulici Gubčeve brigade v Ljubljani. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Barje.

Policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.