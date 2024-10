V Ljubljani shoda zagovornikov in nasprotnikov splava

Zavod mreža za življenje in enakopravnost je na Prešernovem trgu v Ljubljani organiziral Pohod za življenje, s katerim so želeli "dati glas nerojenim otrokom in prihodnosti naših družin, našega naroda". Društvo Iskra pa je organiziralo protishod Za avtonomijo naših teles, s katerim so poudarili, da ima vsaka ženska pravico do svobodne izbire.

Pobudniki Pohoda za življenje so poudarjali, da si prizadevajo za življenje in želijo opozoriti na "pomembnost skrbi za nerojene otroke". Hkrati želijo s shodom osveščati o nevarnostih splava. Shod v Ljubljani je bil že tretji letošnji, prvi je potekal v Kopru, drugi pa v Mariboru.

Protishod

Društvo Iskra je medtem na Miklošičevem trgu organiziralo protishod Za avtonomijo naših teles. "O naših telesih in naših odločitvah odločamo le me same. Ne bomo dovolile, da kdorkoli posega v naše pravice ali sodi naše odločitve. Naša telesa niso predmet tujih mnenj in predsodkov. Vsaka ženska ima pravico do varnega, dostopnega in zakonitega splava," so sporočili iz Iskre.

Na protishodu so se zavzeli za pravico do splava in za druge reproduktivne pravice, kot sta dostopnost kontracepcije in kakovostnih ginekoloških storitev v okviru javnega zdravstva. Ob tem so opozorili, da je brez ginekologinj že več kot 230.000 žensk.