V Ljubljani se nadaljuje celovita prenova Parmove ulice. Ta je zdaj za ves promet zaprta na odseku med Smoletovo ulico in ulico Bežigrad. Odsek bo predvidoma zaprt do 30. novembra, v tem času je obvoz po Dunajski cesti in Livarski ulici.