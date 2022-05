Po le nekaj urah so v Ljubljani izpustili pevko skupine Pussy Riot

Na vrata hotelske sobe v Ljubljani je v četrtek zjutraj potrkala policija in aretirala eno od spremljevalk Pussy Riot, skupine, ki je sicer znana po različnih škandalih. Spremljevalko so v Ljubljani policisti aretirali zaradi 20 let stare Interpolove tiralice in jo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, poroča 24 ur. Zaradi aktivizma v Turkmenistanu so jo lažno obtožili spornih bančnih poslov in jo tudi že zaprli, je na novinarski konferenci povedal menedžer skupine. Organizatorji festivala, Društvo Škuc, so nato sporočili, da je bila medtem že izpuščena na prostost.

Članice skupine Pussy Riot so pevke in protestnice, znane predvsem kot velike nasprotnice Vladimirja Putina. Trenutno so na turneji, ki se je začela 12. maja v Berlinu. Zbirajo denar za Ukrajino in protestirajo proti vojni, na katero so opozarjale že desetletja.

V Ljubljano so prišle v okviru 8. festivala Lezbična četrt, ki ga organizira Društvo Škuc. Vrhunec festivala bo prav njihov nocojšnji koncert.

Producent je pripor označil za nečloveško ravnanje

Slovenski odvetnik Dino Bauk, ki je zasedbi priskočil na pomoč, pa je Čeparukinu nato pojasnil, da je slovenske oblasti ne nameravajo deportirati ali izročiti turkmenistanskim oblastem, vendar primer preiskujejo, kar naj bi trajalo nekaj dni. Producent je pripor aktivistke kljub temu označil za nečloveško ravnanje.

Marija Aljohina je dodala, da je policija prišla v njihov hotel zgodaj zjutraj in da je skupino šokiralo, da jim tako oni kot uradniki na sodišču niso povedali ničesar. Dodala je še, da ima njena prijateljica schengenski vizum in da doslej med potovanjem po Evropi s skupino ni naletela na nobeno oviro. Po novinarski konferenci je sicer Društvo Škuc sporočilo, da je bila aktivistka že izpuščena iz pripora.

Skupina je sicer pozornost ruskih oblasti in sveta pritegnila, ko je v moskovski katedrali organizirala protest proti predsedniku Vladimirju Putinu. Zaradi protesta so bile leta 2012 tri članice obsojene na dveletno zaporno kazen. Kljub temu so nadaljevale svoj boj proti njegovemu režimu.