V Ljubljani odprli zeleni Družinski park Muste #foto

Med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem so danes odprli Družinski park Muste, ki je ena od večjih zelenih pridobitev v Ljubljani. V parku sta med drugim igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke, in urbani javni sadovnjak, kjer je zasajenih 64 sadnih dreves starih sort.