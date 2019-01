V Ljubljani oddelek za gripo poln. Na Hrvaškem že sedem mrtvih.

"Po zagotovilu dežurne zdravnice imamo še dovolj prostih postelj za danes in v nedeljo, tako da bomo v tem vikendu pravzaprav lahko absorbirali dodaten dotok bolnikov," je v izjavi za javnost v UKC Ljubljana dejal Šabeder.

Na vseh intenzivnih terapijah, tako na Internistični prvi pomoči (IPP) kot na urgentnem kirurškem bloku in splošni nujni medicinski pomoči je stanje danes normalno in obravnavanje bolnikov po Šabedrovih besedah poteka tekoče.

Začasno prerazporedili kader zdravstvene nege

Obiskali so tudi Center intenzivne internistične medicine (CIIM) z najtežjimi bolniki, kjer so pred dobrim tednom dni odprli dodatno sobo z dvema posteljama. "To nam je uspelo narediti tako, da smo začasno prerazporedili kader zdravstvene nege iz drugih intenzivnih terapij, saj se že kar nekaj časa srečujemo z velikim pomanjkanjem kadra na intenzivni terapiji 3. Sobe so polne, trenutno je 12 bolnikov, sta pa še prosti dve postelji na tem oddelku," je poudaril Šabeder.

Posebej je izpostavil, da zaradi naraščanja primerov gripe na večini oddelkov UKC Ljubljana velja omejitev obiskov, na določenih oddelkih pa tudi popolna prepoved. Na oddelkih je obisk omejen na eno zdravo osebo na 30 minut ali eno uro.

Tudi nadzorni zdravnik na IPP Gregor Mlinšek je potrdil, da je stanje v bolnišnici "pod kontrolo". "Ponoči in včeraj je bil naval bolnikov, kajti v tem zimskem času naraščajo okužbe dihal, ni vsaka takšna okužba gripa, od petka do zdaj smo pregledali okoli 100 bolnikov," je dejal in dodal, da je bil pri pri vsakem desetem podan sum za gripo, pri polovici tudi dokazana gripa. To po njegovem pomeni, da je bila za približno pet odstotkov bolnikov, ki so prišli na IPP v zadnjih 36 urah, dokazana gripa.

Umrli so tudi ljudje z dobrim imunskim sistemom

"Pri dveh, treh bolnikih sama gripa ni hujša, niso tu zaradi težavne stopnje gripe kot same, ampak ker imajo pridružene bolezni in so starejši, zato potrebujejo intenzivnejši nadzor," je še pojasnil Mlinšek.

O tem, za kakšen virus gripe gre pri nas in ali je podobna tisti na Hrvaškem, kjer je bilo že sedem smrtnih primerov, umrli so tudi ljudje z dobrim imunskim sistemom, pa je Mlinšek odgovoril, da ne pozna hrvaških primerov. Omenjeni trije bolniki, ki ležijo v 24-urni bolnišnici, imajo gripo tipa A, ne analizirajo pa imunskega sistema v tem akutnem stanju, je dodal.

Šabeder je komentiral pričakovanje ministra za zdravje Sama Fakina, da bodo bolnišnice z zdajšnjo kadrovsko zasedbo in v okviru osnovne delovne zadolžitve, a z ustrezno reorganizacijo dela, uspele obravnavati več bolnikov. Kot je dejal, so v UKC v lanskem letu naredili kar nekaj korakov k optimiziranju poslovnih procesov. "Ta trenutek pripravljamo tudi popis poslovnih procesov, da bi izboljšali organizacijo in skušali z obstoječim kadrom, tako z zdravniki kot z osebjem v zdravstveni negi, opraviti večje število obravnav," je pojasnil Šabeder.

Potrebnega bo več denarja

A povečanje števila obravnav in zmanjšanje čakalnih vrst po njegovem prepričanju ne bo mogoče brez dodatnih sredstev in plačila vseh specialističnih obravnav, kot je obljubil Fakin. Na določenih segmentih, kjer kronično primanjkuje osebja, pa bo treba po njegovem opozorilu popolniti kadrovsko zasedbo.

"Gre za to, da poskušamo delovati znotraj finančnega načrta in kadrovskega plana tako, da bomo v letošnjem letu morali iskati, verjetno na področjih, kjer je premalo strokovnjakov, dodatne kadre, ki so čez t. i. kadrovski plan," je še navedel Šabeder.