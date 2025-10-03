Petek, 3. 10. 2025, 13.15
1 ura, 1 minuta
V Ljubljani izginila mladoletnica
Policijski postaji Ljubljana Moste so svojci naznanili, da pogrešajo mladoletno Lejlo Jusić iz Ljubljane. Zadnjič so jo videli v torek, 30. septembra, v jutranjih urah.
Zadnjič so jo videli 30. septembra, ko naj bi zjutraj odšla v šolo, kjer pa je ni bilo.
Ker je do danes še niso našli, policija za pomoč prosi tudi javnost.
Lejla v torek ni prišla v šolo.
Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, prosijo, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00, pokličejo na interventno številko 113 ali pa anonimni telefon 080 1200.