Avtor:
Na. R.

Petek,
3. 10. 2025,
13.15

V Ljubljani izginila mladoletnica

Lejla Jusić, pogrešana, mladoletnica | Policija pri iskanju pogrešanih oseb za pomoč pogosto prosi tudi javnost. | Foto PU Ljubljana

Policija pri iskanju pogrešanih oseb za pomoč pogosto prosi tudi javnost.

Foto: PU Ljubljana

Policijski postaji Ljubljana Moste so svojci naznanili, da pogrešajo mladoletno Lejlo Jusić iz Ljubljane. Zadnjič so jo videli v torek, 30. septembra, v jutranjih urah.

Lejla Jusić je visoka okoli 160 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči. Oblečena je v črne široke hlače, na glavi ima črno ruto.  

Zadnjič so jo videli 30. septembra, ko naj bi zjutraj odšla v šolo, kjer pa je ni bilo.

Ker je do danes še niso našli, policija za pomoč prosi tudi javnost.

Lejla v torek ni prišla v šolo. | Foto: PU Ljubljana Lejla v torek ni prišla v šolo. Foto: PU Ljubljana

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, prosijo, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00, pokličejo na interventno številko 113 ali pa anonimni telefon 080 1200.

Lejla Jusić, pogrešana, mladoletnica | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

