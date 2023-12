V letu 2024 boste za praznike doma en dan več

Prazniki, ki so dela prosti dnevi, bodo v letu 2024 za ljubitelje prostih dni zelo prijazno razporejeni. Ob koncu tedna bo namreč le en praznik, v dneh od ponedeljka do petka pa jih bo skupaj 12. V nedeljo v letu 2024 ne bo nobenega praznika, ki je tudi dela prost dan.

Dan upora proti okupatorju, 27. april, bo v soboto. Vsi ostali prazniki, ki so dela prosti dnevi, pa bodo med tednom.

Novo leto bomo 1. in 2. januarja praznovali v ponedeljek in torek. Prešernov dan, 8. februar, bo v četrtek, velikonočni ponedeljek pa 1. aprila. Praznik dela, 1. in 2. maj, bomo praznovali v sredo in četrtek.

Dan državnosti, 25. junij, bo v torek. Marijino vnebovzetje, 15. avgust, in dan reformacije, 31. oktober, bosta prišla na četrtek. Dan spomina na mrtve, 1. november, bo v petek. Božič in dan samostojnosti in enotnosti, 25. in 26. december, bomo praznovali v sredo in četrtek.

Letos je bila bera le nekoliko slabša, saj sta bila med vikendom le dva praznika, ki bi sicer prinesla prosti dan.