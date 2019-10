V Kopru protest v podporo priprtemu kurdskemu aktivistu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred koprskim zaporom se je danes zbrala skupina protestnikov v podporo kurdskemu aktivistu Ismetu Kilicu, ki ga je slovenska policija pridržala na podlagi turške mednarodne tiralice in je že deset tednov v priporu. Od slovenskega pravosodja pričakujejo, da bo bo primer Kilica, ki ga preganjajo zaradi političnih nazorov, čim prej rešilo.

Ismeta Kilica je slovenska policija pridržala, ko se je skupaj z družino vračal s počitnic na Hrvaškem. Poleg aktivistov so ga danes podprli tudi nekateri predstavniki slovenske in evropske politike. Nemški poslanec iz vrst Levice Andrej Hunko je tako opozoril, da gre za škandalozen primer iz očitno zlorabo Interpolovega sistema izdajanja tiralic s strani Turčije.

Podobni primeri pridržanja nemških državljanov na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je izdala Turčija, so se razrešili v kratkem času, Kilic pa je v preiskovalnem priporu že deset tednov, je opozoril Hunko. "Kilic je nedvomno političen primer," je dejal, takšne zahteve, ki trčijo v primere političnega azila, pa Interpol po njegovih besedah praviloma zavrne.

Kilic je sicer že pred več kot 20 leti v Nemčiji pridobil politični azil, od leta 2008 pa je tudi nemški državljan. Kilica so namreč doma preganjali, ker je kot sindikalni zaupnik delil letake, v katerih je bil kritičen do odnosa tedanjega režima do vojne s Kurdi.

Interpol je medtem že 7. septembra tiralico umaknil, a Kilic ostaja v priporu, zato Hunku ni jasno, zakaj slovensko sodišče zavlačuje z odločitvijo. Kot je še navedel, so denimo v Italiji v podobni primerih obtoženim v času trajanja procesa odobrili hišni pripor.

Nemški poslanec je obžaloval delovanje slovenskega pravosodja in spomnil na številne primere, ki so romali na evropska sodišča. Ob tem je izrazil upanje, da bodo Kilica kmalu izpustili.

Tomićeva pod vprašaj postavila upravičenost tako dolgega pripora

Poslanko Levice Violeto Tomić, ki je danes skupaj s Hunkom obiskala Kilica v zaporu, je pretreslo, saj gre po njenih besedah za močno shujšanega človeka, ki sploh ne razume, kaj se mu je zgodilo. "Ni kriminalec. Ismet Kilic je bil sindikalist, boril se je za delavske pravice," je dejala.

Ob tem je postavila pod vprašaj upravičenost tako dolgega pripora. Tudi sama je izrazila bojazen, da bo Slovenija zaradi primera Kilic obsojena na kateri od pristojnih ustanov za človekove pravice "in spet bomo plačevali visoke kazni".

Jankovičeva meni, da slovensko sodstvo grozljivo krši človekove pravice

Predsednica Gibanja TRS Lara Jankovič je dodala, da slovensko sodstvo "grozljivo krši človekove pravice". Po Kilicevih besedah namreč sodišče kljub pridobitvi vseh zahtevanih dokumentov nenehno zavlačuje s postopkom.

Niti Kiliceva soproga ni mogla razumeti, da sodišče ne pripozna, da njenega moža politično preganjajo. Moža so priprli v navzočnosti dveh mladoletnih otrok in ga vklenjenega odpeljali, otroka pa ga od takrat še nista videla, je dodala. Ženo prav tako skrbi, kaj bi se lahko s Kilicem zgodilo v primeru morebitne izročitve Turčiji.