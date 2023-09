V Komendi po poplavah za več kot 30 milijonov evrov škode

Sanacija po avgustovski poplavi v občini Komenda poteka v skladu z razpoložljivimi sredstvi in opremo. Vodna ujma je najbolj prizadela stanovanjske objekte, izmed javnih pa šolo in vrtec v Mostah in dva mostova. Skupne škoda je ocenjena na 31 milijonov evrov, od tega je za 26 milijonov škode na zasebnih objektih, je za STA navedel župan Jurij Kern.

V občini je bilo poplavljenih kar 80 odstotkov površine in prizadetih skoraj 800 objektov. Po županovih besedah ujme takih razsežnosti ni pričakoval nihče. Z izjemo višje ležečih delov občine – Komendska Dobrava, Gora, Mlaka, Križ – je v vseh preostalih naseljih nastalo ogromno škode.

"Mostova sta bila sanirana vsega nekaj dni po avgustovskih poplavah. Šola in vrtec sta prav tako sanirana in že od začetka šolskega leta normalno obratujeta. Občina je sanirana do te mere, da vse stvari delujejo običajno," je navedel Kern. Kot je dodal, bo škodo pokrila država.

Največ pozornosti namenjajo sanaciji vodotokov

V občini trenutno največ pozornosti namenjajo sanaciji vodotokov. "Tu se pojavljajo težave v pomanjkanju državnih sredstev. Vodotoki so namreč v upravljanju države in jih občine ne smemo urejati," je bil jasen. Ob tem je dodal, da je namen občine v sodelovanju z državo poskrbeti, da bodo vodotoki primerno sanirani do konca leta.

Na vprašanje, ali bo morala občina zaradi poplavne sanacije odstopiti od nekaterih predvidenih investicij, je župan odgovoril nikalno.

Tako sta občina in Gorenjska gradbena družba nedavno podpisala pogodbo za popolno prenovo ceste od komendske cerkve do vasi Klanec. Gre za odsek, dolg 600 metrov, na katerem bodo popolnoma preplastili cesto, uredili dva priključka, dodali pločnik in javno razsvetljavo. 500 tisoč evrov so zagotovili z rebalansom proračuna. Dela bodo predvidoma začeli konec septembra, končali pa naj bi jih konec novembra.

Prenova tega dela cestnega omrežja bo dodobra izboljšala varnost v cestnem prometu na poti iz Komende proti severnemu delu Klanca. Še posebej to velja za varnost najšibkejših udeležencev v prometu, pešcev in šolarjev, saj bo tako tudi ta del občine po izvedbi investicije s pločniki povezan s Komendo in potmi, ki vodijo do vzgojno-izobraževalnih ustanov, so dodali na občini.