V Kočevski Reki slovesno ob obletnici prvega postroja Teritorialne obrambe

V Kočevski Reki so danes slovesno zaznamovali spomin na prvi postroj enote Teritorialne obrambe, ki je predstavljala zametke Slovenske vojske. Slavnostni govornik, nekdanji notranji minister Igor Bavčar je poudaril, da po 30 letih vprašanji slovenske suverenosti in varnosti postajata spet aktualni, saj sta EU in Nato na veliki preizkušnji.

17. decembra 1990 je v Kočevski Reki potekal potekal prvi postroj posebne enote tedanje teritorialne obrambe. Kot se je tedaj izrazil predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade Lojze Peterle, je bil to dan, ko je "prvič zadišalo po Slovenski vojski".

V spomin na ta dan so se nekdanji akterji v osamosvojitvenih procesih danes sešli v tamkajšnjem parku Manevrske strukture narodne zaščite. Poleg Peterleta sta se slovesnosti udeležila tudi nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel in nekdanji notranji minister Igor Bavčar, ki je zbrane tudi nagovoril.

Foto: STA

Bavčar: Vprašanji naše suverenosti in varnosti danes spet postajata aktualni

V govoru je povzel dogodke izpred slabih treh desetletij in izpostavil, da je bil začetek 90. let prelomen tudi v smislu razkola in travm nacije. Demos namreč v ospredje ni postavljal politične pripadnosti, pač pa pomen lastne državnosti kot odgovora na izzive časa.

Vprašanji naše suverenosti in varnosti pa po njegovih besedah danes postajata spet aktualni. EU in zavezništvo Nato sta namreč na veliki preizkušnji. Ponovno odpirajo vsa vprašanja, za katera se je zdelo, da so že presežena. "Zgodovina prejšnjega stoletja se vrača na velika vrata," je ponazoril.

Z odhodom Velike Britanije iz EU se evropska konstrukcija maje. "Ocenjujem, da so procesi, ki so nastali, nepovratni in bodo temeljito spremenili podobo, ki smo je bili vajeni 30 let, podobo Evrope, v katero smo tudi mi vstopili, prvič kot svoboden narod," je pojasnil.

Na drugi strani pa svetovni spopadi že dolgo niso več spopadi klasičnih armad. Po oceni Bavčarja bodo narodi, ki bodo znali slediti razvoju znanosti in tehnologije, gotovo uspešneje prebrodili obdobje, ki je pred nami. "Osnove za dober razvoj so tu," je poudaril.

Foto: STA

Po mnenju Pahorja je tako čudovit spomin vredno obujati

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki udeležencev slovesnosti ni posebej nagovoril, je pa v izjavi za medije po njej poudaril pomen spomina na ta dogodek. Ta postroj ni bil prvi, vendar je bil poseben po tem, da se je zgodil teden dni pred plebiscitom.

To je bil čas, ko je nekatere "poleg navdušenja morda spremljal tudi kanček tesnobe" ob vprašanju, kam nas bo pripeljala odločitev, da želimo samostojno državo, in vprašanje, ali jo bomo tudi ubranili, če bo treba. "Tukaj so stali fantje in dekleta, ki so nam sporočali: glasujte po svoji vesti, glasujte za neodvisno domovino, mi jo bomo, če bo treba, tudi ubranili," je dejal Pahor. Tako čudovit spomin je po njegovem prepričanju vredno obujati.

Foto: STA

Predalič: Slovenijo bodo kmalu "spet vodili ljudje, ki so jo ustvarjali"

Zbrane sta nagovorila tudi podžupan Kočevja Gregor Košir in generalni sekretar Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve Božo Predalič. Tudi slednji je spomnil, da so pripadnice in pripadniki enote Slovenkam in Slovencem, ki so teden pozneje odhajali na plebiscit, dali jasno sporočilo, da so pripravljeni braniti slovensko osamosvojitev. "S tem so za vedno zapisani v zgodovino," je poudaril. Tudi on je spomnil na tedanjo enotnost naroda. "Kot en mož smo bili pripravljeni stati na braniku domovine," je poudaril, a dodal, da v politiki žal ni bilo tako.

Predalič verjame, da bodo Slovenijo kmalu "spet vodili ljudje, ki so jo ustvarjali". Takrat bodo tovrstni dogodki dobili svoje mesto v zgodovini, ki jim pripada, in ti, ki so stali v prvem postroju, bodo dobili zaslužena priznanja.

Foto: STA

Podžupan Košir je dodal, da je spomin na dni, ki nas navdajajo s ponosom, še zmeraj živ. "Želeli pa bi si, da tako ostaja tudi nadalje," je poudaril. Mlajše generacije namreč po njegovih besedah vse manj razumejo, koliko poguma, volje in brezkompromisnosti je bilo potrebnih za tak korak. Zato je treba narediti vse, da mlade že v času šolskega procesa informiramo o osamosvojitvenem dogajanju, je povedal.

Slovesnost je spremljal kulturni program s pesmimi igralca Romana Končarja.

Foto: STA

Foto: STA

Foto: STA

Foto: STA