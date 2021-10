V Italiji zaradi pogoja PCT protesti in stavke, tudi v Trstu #video

V pristanišču v Trstu je danes v teku stavka, ki jo je sklicala Koordinacija tržaških pristaniških delavcev (CLPT) proti uvedbi zelenega digitalnega potrdila. Danes je namreč v Italiji za vse zaposlene (v javnem in zasebnem sektorju) stopila v veljavo uredba, ki predpisuje pogoj PCT ob vstopu na delovno mesto. Proti temu ukrepu so v zadnjih tednih bili najbolj glasni prav tržaški pristaniški delavci, ki so za današnji dan napovedali blokado pristanišča.

Prave blokade (zaenkrat še) ni. Delavci so sicer začeli s stavko ob 7. uri zjutraj. Od takrat se pred sedmim pomolom pristanišča, ki je neke vrste operativni center (predvsem vhodna točka za kamione), zbirajo ne samo stavkajoči delavci, temveč tudi številni protestniki, ki zaposlene v pristanišču podpirajo. Stavkajoči so zagotovili vsem kolegom, ki se s stavko ne strinjajo prost dostop do delovnega mesta. Drugačna pa je slika dogajanja za promet, ki bi moral prestopiti prag pristanišča. Tudi v tem primeru stavkajoči po dosedanjih informacijah puščajo »prosto pot«, čeprav je množica udeležencev shoda že tako velika, da je kamionom prehod malodane onemogočen. Zaradi tega se mnoga vozila odločajo zapustiti območje pristanišča. Več virov pa potrjuje, da je kamionom dostop omogočen na drugi vstopni točki.

Udeležencev je po oceni policije nekaj tisoč, organizatorji govorijo že o deset tisoč in več protestnikih pred sedmim pomolom tržaškega pristanišča. Udeleženci shoda niso samo iz Furlanije Julijske krajine, temveč tudi iz sosednjih dežel.

Prave blokade ni

Je torej blokada uspela? Zaenkrat prave blokade (še) ni. To je potrdil vodja največjega sindikata znotraj tržaškega pristanišča Filt CGIL Valentino Lorelli, ki je dejal, da stavka in blokada v takem obsegu, kot so jo napovedovali, nista uspeli. Pojasnil je, da je po njegovih informacijah velika večina zaposlenih na delovnem mestu in da tudi ves promet normalno prihaja v pristanišče in ga zapušča na vseh prehodih razen na tistem, kjer se je zbrala množica protestnikov.

Oglasil se je tudi predsednik tržaškega pristanišča Zeno D'Agostino. Dejal je, da proizvodnja v pristanišču teče, pa čeprav v zmanjšanem obsegu. Že pred tem (okoli 9. ure zjutraj) je za tiskovno agencijo AGI še izjavil, da je stanje tako, kot si ga je sam želel. O uresničitvi grožnje z odstopom pa je dejal, da je še preuranjeno karkoli reči. Prav na sedmem pomolu naj bi na primer ravnokar raztovarjali ladjo, ki je priplula iz Turčije. Da tržaško pristanišče ni obstalo, je nazadnje dejal tudi Massimiliano Fedriga, predsednik Furlanije Julijske krajine (Trst je glavno mesto te dežele).

Stefano Puzzer, vodja sindikata CLPT, organizatorja današnjega shoda, je v svojem današnjem posegu dejal, da blokade ne bo in da ne bodo ovirali kolegov pri vstopanju na delovno mesto. Ob tem pa je še dejal, da se bo njihova protestna akcija nadaljevala vse dotlej, dokler ne bo vlada popustila in se odpovedala obveznemu PCT pogoju na področju dela. Novosti je pričakovati ob 13.30, ko bodo predstavniki CLPT spregovorili na tiskovni konferenci.

Kdo so CLPT?

Koordinacija tržaških pristaniških delavcev (CLPT) ni večinski sindikat v tržaškem pristanišču. Vanj je vpisanih približno 30 odstotkov vseh zaposlenih v luki v Trstu. V zadnjih tednih pa je bil močno na okopih pri nasprotovanju uvedbi PCT pogoja, ker ga v Trstu približno 40 odstotkov zaposlenih ne izpolnjuje. Trst je vsekakor mesto, kjer je delež necepljenih med najvišjimi v Italiji. Tukaj so bili v zadnjih tednih tudi najbolj množični protesti proti uvajanju PCT pogoja, ki so na ulice spravili do 20 tisoč ljudi.

O omenjenem sindikatu in organizatorju protestov je včeraj pisal tržaški dnevnik Il Piccolo. CLPT je nastal leta 2014 zaradi notranjih nesoglasij v sindikalnem svetu pristanišča. Tržaški dnevnik še pojasnjuje, da je vezna nit sindikata tudi sklicevanje na gibanje tržaškega avtonomizma. Gre za gibanje, ki je bilo pred slabim desetletjem v Trstu zelo močno in je zagovarjalo neodvisnost Trsta od Italije ter ponovno vzpostavitev Svobodnega tržaškega ozemlja (tako kot v obdobju med leti 1945 in 1954, ko je Trstu vladala zavezniška uprava). Do nedavnega spora zaradi PCT pogoja je ta sindikat bil v sozvočju s predsednikom D'Agostinom, ki je bil med najbolj zaslužnimi, da je vlada v Trstu (ponovno) uvedla prostocarinski režim. To je bil tudi prvi pogoj za ponovni zagon pristanišča.