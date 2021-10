V Gvatemali zaradi lakote letos umrlo več deset otrok

Po Rodasovih besedah je 16 odstotkov od skoraj 17 milijonov prebivalcev Gvatemale podhranjenih, 18 odstotkov jih živi v hudem pomanjkanju hrane, 45 odstotkov pa v zmernem pomanjkanju.

Skoraj polovica gvatemalskih otrok, mlajših od petih let, po podatkih Združenih narodov trpi zaradi kronične podhranjenosti, kar je najvišji delež v Latinski Ameriki. V prvih devetih mesecih letos je v državi zaradi akutne podhranjenosti umrlo 39 otrok, mlajših od pet let.

Pomanjkanje hrane zaradi pandemije in podnebnih pojavov

"Možnosti, da bi Gvatemala dosegla milenijske cilje ZN, so pičle, posebej ko gre za izkoreninjenje lakote," je opozoril Rodas.

Po njegovih besedah gre za eno od najhujših kriz zaradi pomanjkanja hrane, ki so posledica pandemije in podnebnih pojavov, kot sta bila orkana Eta in Jota. Zadnja sta lani zahtevala na desetine življenj, uničila pridelek in poškodovala infrastrukturo.