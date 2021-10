Parsifal: KUL za večino ni alternativa vladi

Koalicija LMŠ Marjana Šarca, SD Tanje Fajon, Levice Luke Meseca in SAB Alenke Bratušek ni realna in kakovostna alternativa sedanji vladi, je ocenilo 63,3 odstotka vprašanih v raziskavi javnega mnenja agencije Parsifal. Rezultat je danes objavila Nova24TV. Obratno, da je ta povezava realna in kakovostna alternativa, je ocenilo 24,3 odstotka vprašanih.

To je precej slab rezultat za LMŠ, SD, Levico in SAB, ki so v takšni sestavi letos že neuspešno poskušale prevzeti oblast s Karlom Erjavcem kot šefom vlade. Dogovora KUL strank o povolilni koaliciji kot resne možnosti po doseženih deležih ne sprejemajo niti vsi simpatizerji strank, ki so ga podpisale. Odgovori anketiranih o realnosti in kakovosti "kul" so bili takšni:

Večina vseh raziskav javnega mnenja različnih agencij zadnje mesece kaže, da bi stranke iz KUL volilo precej več volivcev, kot je podprlo realnost njihove koalicijske povezave. To je najbrž tudi razlog, zakaj koalicijo podpisujejo šele za čas po volitvah. Če bi jo sestavili že prej, bi na volitvah to lahko vodilo v precejšnjo katastrofo. Delež odgovorov, da je KUL realna in kakovostna alternativa, je precej nižji od deleža, ki ga po raziskavah javnega mnenja sama dosega SDS Janeza Janše. Ta delež se zadnje mesece vrti okoli 28 odstotkov. Le po eni sami raziskavi, prav Parsifala za Novo24TV, je bil zadnje čase delež SDS rahlo nižji od podpore celotni koaliciji KUL. Tudi na zadnjih volitvah je SDS s 24,9 odstotki dosegla višji delež. Deleži zadnje mesece so po različnih merjenjih takšni:

Po zadnji objavljeni raziskavi Mediane za časopis Delo pred tednom bi SDS med opredeljenimi volivci volilo 28,2 odstotka volivcev, LMŠ, SD in Levica pa so bile precej poravnane pod 14 odstotki. Na rezultate raziskav javnega mnenja se sicer ni dobro preveč zanašati, veljajo le za kazalec dogajanja, rezultati volitev poslancev, ki bodo najpozneje čez pol leta, se praviloma dramatično razlikujejo od merjenj pred začetkom volilne kampanje.