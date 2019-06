V Grosuplje prihaja še več vlačilcev, preozki nadvoz bodo zamenjali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju nekdanjega podjetja Motvoz v Grosuplju nastaja sodobni logistični center. Za čedalje večje potrebe po skladiščnih površinah podjetij iz svoje skupine, med katerimi je tudi Baby center, ga gradi investitor Bekra nepremičnine. Poleg okoli 20 delovnih mest bo center v ta del Grosuplja pripeljal tudi od 20 do 30 vlačilcev dnevno. Občina je sicer uredila dostop čez novi nadvoz in po Industrijski cesti, a tovorna vozila še vedno uporabljajo tudi problematični nadvoz čez železniško progo v neposredni bližini gradbišča. Tega bodo porušili in zgradili širšega.

Bekra nepremičnine gradi skladišče za podjetja iz svoje skupine. Tlorisne površine bo okoli 13.600 kvadratnih metrov, znotraj bo dodatni podest, celotne bruto površine, namenjene skladiščenju, bo tako okoli 16 tisoč kvadratnih metrov. Objekt bo namenjen izključno logistiki. Gre za prehrano, različne programe pijač, igrače, potovalni program Samsonite, tekstil, torej potrošno blago, nam je pojasnil direktor podjetja Bekra nepremičnine Tomaž Bevk.

Pri gradnji se zaradi terena soočajo z manjšimi težavami, ki jih zaenkrat uspešno obvladujejo s pomočjo stroke, pojasnjuje Bevk. Foto: Metka Prezelj

Okoljevarstveno dovoljenje so uspešno pridobili, kar je trajalo okoli osem mesecev. "Za vse investitorje v Sloveniji je to izredno neprijazno. Institucija se sicer trudi, a zaradi kadrovskih težav ne gre hitreje. Ujeli smo rok, da je gradnja lahko stekla. Pohvaliti moram tudi Upravno enoto Grosuplje, ki nam je gradbeno dovoljenje izdala v mesecu in pol," je povedal Bevk.

Kot navaja direktor, so z gradnjo že začeli in vse gre bolj ali manj po načrtih, a teren je delikaten, saj je glinena podlaga na razpokanem dolomitu, torej na kraškem svetu, zahtevna pri temeljenju.

V skladišču bodo imeli okoli 30 do 35 odstotkov rezerve, torej površin, ki jim bodo v začetku ostajale, zato računajo tudi na to, da bodo storitve skladiščenja oziroma logistike nudili tudi svojim strankam. Foto: Metka Prezelj

Investicije so se morali lotiti, saj je bilo zaradi pomanjkanja skladiščnih površin ogroženo prihodnje sodelovanje z njihovimi strateškimi partnerji.

"Da smo se morali lotiti takšne investicije, je bilo za nas nujno zlo, saj na trgu enostavno ni podobnih objektov, ki bi jih lahko najeli. Investicija v logistične centre ni najbolj dobičkonosna zadeva, kar je vidno tudi na trgu, ker skladišč primanjkuje. Gre za dolgoročne projekte, takšna investicija se povrne šele po okoli 20 do 30 letih uporabe," je pojasnil Bevk.

Prostore na Letališki cesti v Ljubljani, kjer imajo zdaj skladišča, bodo oddali.

Kljub obvozu po Industrijski cesti, preozki nadvoz še vedno uporabljajo številni prevozniki. Foto: Metka Prezelj

Ocenjuje, da bo njihov logistični center v tem delu Grosuplja pomenil dnevno 20 do 30 vlačilcev več, a frekvenca ni gosta, pravi. Poleg tega bo v center redno vozilo še nekaj manjših transportnih vozil.

"Popolnoma enako operacijo v morda nekoliko manjših dimenzijah trenutno izvajamo na Letališki cesti v Ljubljani. Če to okolje primerjam s tem, kar bomo dobili v Grosuplju, promet zagotovo ne bo predstavljal nobene bistvene dodatne obremenitve v Grosuplju. Smo skorajda del BTC-ja in tudi tukaj nemoteno poslujemo, a težava na Letališki cesti je, da nimamo dovolj prostora," pravi Bevk.

Kot pravi, je dostop po Industrijski cesti in čez novi nadvoz ugoden, veseli se posodobitev tudi te ceste, tovorni promet pa po njegovem mnenju ne sodi na ozki nadvoz na železniško progo, ki se nahaja praktično pred vhodom na njihovo gradbišče.

Nadvoz je dotrajan, cesta uničena, občina bo naredila novega

Cesta je na nadvozu pred nastajajočim logističnim centrom zelo uničena, še vedno jo dnevno uporabljajo številna tovorna vozila, ki vozijo po Taborski cesti do industrijskih con.

Promet je tam velikokrat ustavljen, saj se morajo avtomobili vzvratno umikati tovornim vozilom, ki prečkajo železniški prehod.

"Po odprtju novega nadvoza Brezje novembra lani se je tovorni promet na nadvozu Motvoz, ki že dlje časa predstavlja ozko grlo, bistveno zmanjšal. Poleg tega pa ima Občina Grosuplje v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo v načrtu tudi rekonstrukcijo nadvoza Motvoz. Tega bomo porušili in na istem mestu zgradili novega, širšega, da bo varen tudi za največja vozila, pa tudi za pešce in kolesarje," so dejali na občini.

V hiški pod nadvozom so ves čas, tudi ponoči, prisotni kretničarji Slovenskih železnic, ki skrbijo za premike številnih kretnic na tem delu. Foto: Metka Prezelj

Nadvoz je sicer treba porušiti tudi zaradi rekonstrukcije železniške postaje, ki se bo pričela to jesen, saj spodnji profili tega mostu ne zagotavljajo ustreznega premika tirov, pojasnjujejo.

Rekonstrukcija železniške postaje Grosuplje se bo pričela letošnjo jesen. Foto: Metka Prezelj

Tovorni promet želijo speljati po vzhodni obvoznici

Sicer pa si v prihodnosti želijo tovorni promet speljati po rekonstruirani Industrijski cesti oziroma po vzhodni obvoznici.

Pri Industrijski coni Jug načrtujejo rondo z navezavo na vzhodno obvoznico in na nov nadvoz Motvoz na Taborski cesti. Sledi tudi ureditev Industrijske ceste z možnostjo povezave na četrti krak novega krožišča v Brezju.

"Tovorni promet naj bi se preselil na obrobje in naj ne bi bil speljan skozi središče. Število tovornih vozil je veliko in se dnevno spreminja," so povedali na občini.

Kot pravijo, trenuten podatek o številu tovornih vozil, ki dnevno vozijo po tem delu, ni na voljo. V pripravi je študija prometa kot osnova za vzhodno obvoznico, ki bo vsebovala tudi te podatke, poleg podatka o tem, kam so vozila namenjena, kar je za občino najpomembnejše, so pojasnili.

Bevk je prepričan, da njihovi investiciji v Grosuplju sledi še več investicij drugih podjetij. Foto: Metka Prezelj

Kot pravi Bevk, so glede gradnje optimistični in vselitev načrtujejo v maju, do takrat pa bodo iskali tudi nove sodelavce.

"Imamo načrt, da se moramo pred selitvijo tudi kadrovsko okrepiti. Zelo težko napovem točno številko, koliko ljudi bomo potrebovali, a v grobem je to okoli 20. Poskušali bomo kadrovati v lokalnem okolju, če pa to ne bo šlo, pa širše. Ta kader je zelo iskan, skladiščnih delavcev v Sloveniji ni dovolj, tako kot ni dovolj delavcev niti v drugih kategorijah," pove Bevk.

Potreba po logističnem centru tudi posledica večje kupne moči ljudi

Kot pravi Bevk, grosupeljska občina razume, kaj je podjetništvo. Glede razvoja občine je optimističen in meni, da se bo za njimi investicij v Grosuplju zagotovo lotil še kdo.

K potrebi po novem logističnem centru so prispevale vse družbe v njihovi skupini, saj so v zadnjih letih doživljale rast, ta trend pa se še nadaljuje. Logistični center je zaradi družb v njihovi skupini nujen, da bodo lahko poslovanje nemoteno razvijali naprej.

"Gre za generično rast. V Sloveniji je ekonomska situacija ugodna, prišlo je do povišanja plač na vseh ravneh in posledično se višji osebni prejemki prebivalstva izkazujejo tudi v povečevanju kupne moči na vseh področjih. Kot uspešno bi lahko izpostavil tudi našo družbo Baby center, ki se pospešeno širi tudi na področju hrvaškega trga. Tu moramo tudi spremljati rast z zagotavljanjem dovolj logističnih potencialov za vse te nove lokacije, ki jih vsako leto odpiramo," je povedal Bevk.

Nadvoz z dotrajano cesto je tik ob vhodu na gradbišče novega logističnega centra. Foto: Metka Prezelj

Kot pravi, gre za umirjeno rast v vseh njihovih družbah, ki so aktivne predvsem v veleprodaji in maloprodaji in doživljajo podobno situacijo kot ostala podjetja na tem področju delovanja.

Cesta je dotrajana in močno valovita. Foto: Metka Prezelj

Nadvoz uporabljajo številna podjetja, ki se nahajajo v industrijskih conah ob Taborski cesti in v obrtni coni pod Slivniškim hribom. Foto: Metka Prezelj