V Gorici danes sprejem skrajnih desničarjev in protifašistični shod

X Mas je bila elitna enota, ki se je med drugo svetovno vojno v sklopu oboroženih sil fašistične t.i. Salojske republike oz. Italijanske socialne republike, nastale po padcu fašističnega režima in kapitulaciji Italije, skupaj z nacističnim okupatorjem borila proti partizanom tako v Italiji kot na slovensko-italijanski meji. Znana je bila po nasilju nad lokalnim slovenskim prebivalstvom in je veljala za izrazite nasprotnike partizanov.

Veterane in predstavnike odreda X Mas bo sprejel goriški župan

Že nekaj let se veterani in predstavniki odreda X Mas tradicionalno zbirajo na obletnico poraza. Med 19. in 21. januarjem 1945 so namreč na Trnovem partizani brigade Srečka Kosovela uničili bataljon Fulmine. Ob tej priložnosti jih vsako leto sprejmejo na sedežu Občine Gorica. Goriški župan Rodolfo Ziberna bo veterane in predstavnike odreda X Mas po napovedih sprejel tudi danes.

"Da bi izrazili svoje popolno nestrinjanje s to protidemokratično provokacijo, ki se žal ponavlja že več let, smo se odločili za organizacijo protifašističnega shoda," je po pisanju Primorskega dnevnika poudaril pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi. Ob tem je pozval vse sekcije te organizacije, naj se shoda udeležijo s svojimi prapori in zastavami.

Sprejemu na sedežu Občine Gorica nasprotuje novogoriški župan

Novogoriški župan Samo Turel dvomi v primernost sprejema veteranov in predstavnikov odreda X Mas na sedežu Občine Gorica, ki je uradna institucija lokalne samouprave v Italiji. "Vsak se ima pravico pokloniti žrtvam, vendar je vzporedno obujanje nostalgije po fašizmu čisto nekaj drugega," je poudaril ob robu slovesnosti ob postavitvi temeljnega kamna za zdravstveni dom v Novi Gorici.

Pojasnil je, da gre za organizacijo, ki ima za Slovence na obeh straneh meje skrajno negativen zgodovinski pečat. Dodal je, da se pripadniki te organizacije uradno razglašajo za domoljube, v resnici pa ideje in simbole črpajo iz italijanskega fašizma.

"Prepričan sem, da kot napredna in svobodna družba tega ne bi smeli dopustiti, sploh pa ne uradno sprejemati skrajnih ideoloških skupin." Z Evropsko prestolnico kulture, nazivom, ki ga bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila leta 2025, želimo našim ljudem in širši evropski javnosti posredovati sporočilo demokratičnih vrednot, ne pa poveličevanja vsakršnih ideologij zatiranja. Kam lahko poveličevanje tovrstnih ideologij privede, lahko žal spremljamo marsikje po svetu tudi v sedanjosti ne samo v zgodovini," je še poudaril Turel.