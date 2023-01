Novogoriški policisti iščejo roparja bencinskih servisov. Veste kaj več?

Prvi oboroženi rop se je zgodil 19. avgusta 2022 na bencinskem servisu v Novi Gorici na Vojkovi cesti, kjer je neznani storilec, visok okoli 185 centimetrov, star med 30 in 40 let, z nožem zagrozil uslužbencu trgovine in od njega zahteval, v nadaljevanju pa tudi izsilil gotovino. Pri ropu nihče ni bil poškodovan, so spomnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Foto: PU Nova Gorica Drugi oboroženi rop se je zgodil na silvestrovo, 31. decembra 2022, pozno popoldne v Solkanu na Cesti IX. korpusa. Neznani zamaskirani moški je z nožem zagrozil prodajalcu na blagajniškem pultu in od njega izsilil manjšo količino oz. nekaj sto evrov gotovine. Storilec je nato zapustil prodajalno in zbežal skozi park za bencinskim servisom, za njim pa se je izgubila vsakršna sled.

Roparjev niso izsledili, policisti prosijo za pomoč

Kljub številnim izvedenim aktivnostim policije roparjev niso izsledili. Zato policisti policijske postaje (PP) Nova Gorica prosijo občane, ki bi imeli koristne informacije v zvezi z ropoma, da o tem obvestijo policiste PP Nova Gorica na naslovu Sedejeva 11, Nova Gorica, po telefonu (05) 303 44 00, elektronskem naslovu pp_nova_gorica.pung@policija.si, ali se obrnejo na najbližjo policijsko enoto oziroma znano interventno številko policije 113. Lahko pokličejo tudi anonimno na številko 080 1200, so še sporočili.