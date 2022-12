Oglasno sporočilo

December je čas obdarovanj in druženja z najbližjimi ob sladkih dobrotah in zvoku božičnih pesmi. Praznično okrašeno drevesce in lepo zavita darila pod njim bodo pričarala resnično čarobno vzdušje.

Na najbolj čaroben mesec v letu v znak hvaležnosti najbližjim poklanjamo darila. A kaj, ko je včasih v množici izbire pravi izziv najti popolno darilo, ki bo obdarovanki ali obdarovancu narisalo nasmeh na obraz? Z izbiro toplega kosa oblačila, kozmetičnih izdelkov, domiselnih igrač in darilnih bonov Desetak zagotovo ne boste zgrešili.

Darilni boni izpolnijo vsako željo

Če niste prepričani, kakšne so želje vaših najdražjih, ali se preprosto ne morete odločiti, katero darilo je najbolj primerno, so tukaj darilni boni Desetak, ki jih lahko kupite v nakupovalnem središču Europark ali preprosto naročite na spletu. Darilni bon Desetak lahko unovčite v trgovinah ter storitvenih in gostinskih lokalih petih nakupovalnih središč Slovenije: Europarku Maribor, ALEJI, Cityparku Ljubljana, Centru Interspar Vič in Citycentru Celje. Desetaki so letos zaživeli v prenovljeni grafični podobi in obliki, ki je primerna za vsako denarnico.

Brezčasni modni kosi

Čudovito praznično darilo je lahko tudi kakovosten kos oblačila, ki bo dolga leta spremljal osebo, ki ji ga bomo podarili. Partnerje, brate, očete, strice in dedke bodo pod smrekico razveselili modna kravata, usnjen pas ali rokavice. Predstavnice nežnejšega spola bodo vesele barvitega šala v svoji najljubši barvi ali modne torbice, ki se poda k različnim oblačilom. Kakovostno krojena oblačila in modne dodatke poiščite v trgovini BOSS, za drznejše dizajnerske kose pa preverite ponudbo trgovine HUGO nasproti. Da bodo na božično jutro darila pod smrečico že s pogledom nanje pričarala lepe občutke, jih ne pozabite zaviti. V nakupovalnem središču Europark vam vsa darila, kupljena pri njih, do 24. decembra tudi brezplačno zavijejo. Tako boste ubili dve muhi na en mah in se brezskrbno prepustili decembrskim radostim.

Unikatna ročno izdelana darila

Za vse, ki iščete darila, s katerimi bi obenem podprli tudi lokalne ustvarjalce in ponudnike, je ena od idej lahko obisk božično-novoletnega sejma, na katerem vam bodo prijazni prodajalci predstavili svoje unikatne izdelke in vam pomagali z nasveti. Na stojnicah v Europarku boste poleg toplih zimskih oblačil, lesenih in keramičnih izdelkov, kristalov, medenih dobrot in otroških igrač našli tudi gin iz jurke ter unikaten nakit in izdelke iz Šrilanke in Peruja.

Podarite razvajanje z dišečo kozmetiko

Z dišečim milom, kremo za roke, losjonom za telo, poživljajočim serumom ali sproščujočo kopeljo ne boste razočarali, saj je nega kože v zimskih dneh še toliko bolj pomembna. Praznični vonji čokolade, cimeta in vanilje bodo v kopalnico vnesli veselo vzdušje. V trgovinah L'Occitane, Atelier Rebul, dm drogerie markt, Müller in The Body Shop boste našli darilne komplete za vsak okus oziroma nos.

Darila za vaše najdražje naj sporočajo, da ste si zanje vzeli čas in skrbno premislili, kaj bi jih najbolj razveselilo. Na praznično okrašenih ulicah Europarka Maribor poiščite navdih ali pa izberite vsestranske darilne bone, ki bodo izpolnili tudi tiste najbolj skrite želje. Več informacij o ponudbi na: www.europark.si

