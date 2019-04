V Gorenju bo službo izgubilo 270 delavcev

Prednostna naloga Gorenja v naslednjih mesecih bo poslovno preoblikovanje, ki vključuje tudi reorganizacijo na ravni celotne Skupine, torej tudi novo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest tako v matičnem podjetju kot tudi v vseh hčerinskih družbah in poslovnih enotah v tujini.

"Poteka že integracija nekaterih Gorenjevih prodajnih podjetij v tujini s Hisensovimi prodajnimi podjetji, združitve smo že izpeljali v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, v teku je združitev v Rusiji in na Češkem. Prav tako bomo v Gorenje integrirali evropski del Hisensa International, vključno s tovarno televizorjev na Češkem," so zapisali v Gorenju.





S tem, ko so se v začetku marca iz delniške družbe preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo, želijo poenostaviti upravljanje ter omogočiti bolj učinkovito vodenje in sprejemanje odločitev znotraj Skupine, so zapisali v sporočilu za javnost. Na ta način se bo lahko Skupina hitreje odzivala na izzive in spremembe v poslovnem okolju, dosegla boljše izkoriščanje sinergij s Hisensom ter zmanjšala stroške poslovanja, so pojasnili. Po tem, ko jo je prevzela kitajska korporacija Hisense, je družba Gorenje v letu 2018 ustvarila 1,184 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,7 odstotka manj kot v letu 2017. Kot smo pisali že pred enim mesecem , so zaradi prestrukturiranja ustvarili nekaj več kot 111 milijonov evrov izgube.

Izvršni odbor SKEI Gorenje gospodinsjki aparati zahteva sprožitev postopek ugotavljanja odgovornosti posameznih vodstvenih delavcev za slabe poslovne rezultate, saj menijo, da delavci zanje niso odgovorni. Foto: Ana Kovač

Zmanjševanje števila zaposlenih z mehkimi metodami in odpuščanjem

V Gorenju pišejo, da bodo zmanjšanje števila zaposlenih v podpornih službah dosegli z mehkimi metodami, kot so na primer upokojitve, na tistih delovnih mestih, za katera bodo ugotovili, da ni več potrebe po delu, pa tudi z odpovedmi pogodb o zaposlitvi. Kot jim določa zakon, bodo v 30 dneh pripravili program razreševanja presežnih delavcev.

S predlogi glede reorganizacije sta seznanjena tudi sindikat in svet delavcev, ki sta v preučitev prejela predlog dogovora o kriterijih za določitev presežnih delavcev.

Sindikat zahteva ugotavljanje odgovornosti vodstva za slabe rezultate

Izvršni odbor SKEI Gorenje gospodinsjki aparati zahteva sprožitev postopek ugotavljanja odgovornosti posameznih vodstvenih delavcev za slabe poslovne rezultate, saj menijo, da delavci zanje niso odgovorni, poroča časnik Večer. "Sindikat je z namenom zaščite vseh zaposlenih, ki niso odgovorni za situacijo, v kateri smo se znašli, pripravljen poseči po najbolj radikalnih oblikah sindikalnega boja," so za Večer še napovedali sindikalisti.

Danes bi se morali z vodstvom sestati in posvetovati glede omenjenih kriterijev, a sta sindikat in svet delavcev posvetovanje zavrnila in napovedala, da pri nadaljnjih posvetovanjih z delodajalcem ne bosta sodelovala, zato do dogovora o kriterijih ni prišlo, pišejo v Gorenju.

Že pred tedni so v Gorenju napovedali, da nameravajo tovarno televizorjev znamke Hisense na območju Gorenja v Velenju odpreti konec leta 2020. Foto: STA

Sprejem novih ukrepov bo v Gorenju sledil kljub zavrnitvi posveta s strani sindikata

"Kljub takšni odločitvi bo v prvi polovici maja predvidoma sledil sprejem nove organizacije, končnega besedila pravilnika o organiziranosti in upravljanju ter o sistemizaciji delovnih mest, vključno s katalogom delovnih mest," napovedujejo v Gorenju, kjer bodo v naslednjem koraku sprejeli kriterije za določanje in program razreševanja večjega števila presežnih delavcev.

Ocenjujejo, da bo v program predvidoma vključenih 270 presežnih delavcev ali dobrih šest odstotkov od skupaj 4212 vseh zaposlenih, število pa si bodo prizadevali še zmanjšati.

"Družba je sindikat in svet delavcev 24. aprila tudi pisno obvestila o nameravani redni odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga. Po vročitvi osnutka programa presežnih delavcev pa bo ne glede na današnji negativni odziv tako sindikat kot svet delavcev povabila na posvetovanje o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic," še pišejo v Gorenju.