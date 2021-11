V dunajskem erotičnem klubu cepljenje proti covid-19, zraven pa še bon #foto #video

"Seveda gre v prvi vrsti za zabavno promocijsko akcijo, ime našega kluba Funpalast dobesedno pomeni zabavo. Je pa tudi znano, da se predvsem moški migranti na Dunaju niso pripravljeni cepiti in veliko naših gostov prihaja iz te skupine ljudi. Zato želimo tudi mi malo doprinesti k nujnemu porastu stopnje precepljenosti," je za avstrijski časnik Kronen Zeitung povedal lastnik lokala Christoph Lielacher.

"Medicinska sestra" in Gerhard v ozadju, ko čaka na cepljenje proti covid-19. Foto: Reuters

Dobrodošle tudi ženske

Cepilno akcijo so začeli 1. novembra in poteka vsak ponedeljek. Na cepljenje pa niso vabljeni le moški, dobrodošle so tudi ženske in mladoletni. Dostop do cepilnega mesta namreč ne poteka skozi prostore kluba, kjer goste zabavajo lahkotno oblečena dekleta.

Cepi medicinsko osebje, je pa na cepilnem mestu tudi rdečelaso dekle, oblečeno v zapeljivo medicinsko sestro, ki stoji ob strani osebam, ki se cepijo.