V državni upravi ostala okoli tretjina kabinetnih uslužbencev

V času Šarčeve vlade so iz kabinetnih zaposlitev realizirali dve zaposlitvi za nedoločen čas in deset zaposlitev za določen čas. Ajanović Hovnikova je ocenila, da gre za "srečo v nesreči".

V času Šarčeve vlade so iz kabinetnih zaposlitev realizirali dve zaposlitvi za nedoločen čas in deset zaposlitev za določen čas. Ajanović Hovnikova je ocenila, da gre za "srečo v nesreči". Foto: STA

Skupno število zaposlenih v organih državne uprave se je povečalo za 512 (z 31.334 na 31.846), kar predstavlja 1,63-odstotno povečanje, kaže analiza, s katero se je danes seznanila vlada. V omenjenem obdobju se je število zaposlenih v Slovenski vojski in policiji povečalo za 231, v drugih organih državne uprave pa za 281, je dejala ministrica. Skupno število kabinetnih zaposlitev je bilo 243.

Največ zaposlitev izvedel generalni sekretariat vlade

Največ zaposlitev kabinetnih delavcev je v času vlade Janeza Janše sicer izvedel generalni sekretariat vlade, kjer jih je od devetih zaposlenih na zaupanje službo za nedoločen čas dobilo sedem, eden pa je dobil službo za določen čas. Naslednje po vrsti je bilo ministrstvo za finance, za njim pa služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

"Lahko ugotovimo, da so tisti, ki so bili najglasnejši kritiki te analize, tudi imeli razlog, da jo vnaprej kritizirajo, saj so najuspešneje izvajali kadrovanje," je to komentirala Ajanović Hovnikova. Postaja namreč že kar urbana legenda, da vsi zaposleni v kabinetih pozneje dobijo tudi službo v državni upravi, je dodala.

Pred nastopom nove vlade zaznali 300-odstotno povečanje zaposlovanja

Pri tem so zaznali dve odstopanji, ko je največ kabinetnih zaposlitev prehajalo v nedoločen čas. Prvo je bilo v obdobju, ko se je resno začelo govoriti o konstruktivni nezaupnici zaradi odstopa ministra za zdravje Tomaža Gantarja in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Odstopalo je tudi obdobje pred nastopom vlade Roberta Goloba. V tem času so zaznali 300-odstotno povečanje zaposlovanja za nedoločen čas med uslužbenci, sicer zaposlenimi v kabinetih.

V času Šarčeve vlade so iz kabinetnih zaposlitev realizirali dve zaposlitvi za nedoločen čas in deset zaposlitev za določen čas. Ajanović Hovnikova je ocenila, da gre za "srečo v nesreči", da se je Šarčev odstop zgodil nepričakovano, zato kabineti niso imeli veliko manevrskega prostora, da bi lahko "pospravili svoje uslužbence".

Kot možno rešitev za omejevanje tega kadrovanja je ministrica predlagala premislek o tem, da se letno uvedeta dva roka, ko je zaposlovanje v državni upravi mogoče. Pripravljajo tudi izhodišča za razvoj uslužbenskega sistema, ki bo presojo kandidatov vodil centralizirano.