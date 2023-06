V državnem zboru danes o brezplačnih šolskih kosilih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki vlade so opozorili, da veliko šol prostorsko in kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil. Foto: Bor Slana

DZ bo na današnji seji obravnaval predloga sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani, s katerima Inštitut 8. marec predlaga uvedbo brezplačnih kosil za vse osnovnošolce. Poslanci bodo imeli na mizi še nekaj zakonskih predlogov, med njimi novelo zakona o javnih financah.

Po predlogu, ki so ga v inštitutu vložili s pomočjo pet tisoč podpisov državljanov, bi brezplačna kosila za osnovnošolce uvedli januarja 2024. A je parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino ob obravnavi predlogov sprejel vladno dopolnilo, po katerem bi se spremembe začele uporabljati septembra 2027.

Predstavniki vlade so namreč opozorili, da veliko šol prostorsko in kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil, do česar bi po uveljavitvi sprememb prišlo. Je pa odbor, da bi ublažil stiske otrok iz socialno šibkejših družin še pred septembrom 2027, na predlog koalicije v zakon vnesel določilo, s katerim je razširil sedanje subvencioniranje kosil od septembra 2024.

V Inštitutu 8. marec so sicer poslance pozvali, naj se razširjeno subvencioniranje kosil uveljavi že jeseni letos, brezplačna kosila za vse pa leta 2026. V proceduro so kot predlagatelji zakona zato vložili svoja dopolnila, o katerih bo danes odločal DZ.

Na mizi bodo imeli še nekaj zakonskih predlogov

DZ bo danes obravnaval tudi novelo zakona o javnih financah, po kateri bi skladno z odločbo ustavnega sodišča ustavni organi sami določali obseg svojega finančnega načrta ter pri prevzemanju obveznosti v času priprave proračuna in ob zaključku tekočega leta ne bi bili omejeni. Gre za DZ, državni svet, ustavno sodišče, varuha človekovih pravic in računsko sodišče.

Predvidena je tudi obravnava predlogov novel zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev ter zakona o nadzoru državne meje.