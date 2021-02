V drugo je bil test pri učiteljih večinoma negativen

Ponedeljkovo testiranje med zaposlenimi v šolah in vrtcih na območju Kranja je pri številnih pokazalo okužbo z novim koronavirusom. Zaradi neobičajnega rezultata, ki je močno odstopal od državnega povprečja, so morali učitelji test ponoviti. Pri večini je bil ta v drugo negativen. Nekateri otroci so se zato danes že vrnili v šole, preostali se vračajo jutri.

Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAT), ki so se ga v začetku tedna udeležili zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, je okužbo z novim koronavirusom pokazalo pri 239 zaposlenih. Opravljenih je bilo 18.021 testov, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 1,3 odstotka testiranih. Podoben odstotek pozitivnih testov je pokazalo tudi testiranje pred tednom dni.

Ponovno testiranje je dalo drugačen rezultat

Ponedeljkovi rezultati testiranja pa so močno izstopali v Kranju. Okužbo z novim koronavirusom so s hitrimi testi potrdili pri kar 146 od 1.090 testiranih. Na Osnovni šoli Stražišče je bilo pozitivnih kar 22 zaposlenih, ki so jih nato v torek ponovno testirali tako s hitrimi testi kot z bolj zanesljivimi PCR-testi. Ponovno testiranje s hitrimi testi je pokazalo okužbo le še pri dveh zaposlenih, rezultati PCR-testov medtem še niso znani. Negativni naj bi bili testi pri vseh učiteljih, katerih razredi so zaradi ponedeljkovega testiranja pozitivni.

Pred tednom dni se je podoben primer zgodil na Polzeli. Na rednem testiranju je bilo pozitivnih kar 19 odstotkov zaposlenih na tamkajšnji osnovni šoli. Ponovno testiranje je pokazalo, da so bili hitri testi večinoma lažno pozitivni.

Zmeda tudi v kranjskih vrtcih

Večje število pozitivnih testov so imeli tudi v Kranjskih vrtcih. Ponedeljkovo testiranje je pokazalo 17 okužb, zaradi karanten pa je doma ostalo kar 35 strokovnih sodelavcev. Kot je poročal MMC, je ponovno testiranje s PCR-testi že pokazalo, da štirje zaposleni niso okuženi, pri desetih zaposlenih pa rezultate še čakajo (vsi so bili sicer negativni na ponovnem hitrem testiranju). Okužbo so potrdili pri eni osebi.

Otroci so se ponekod že vrnili v šole

Radio Slovenija je poročal, da so se danes v šole že vrnili otroci na Jezerskem in v Kokri, jutri pa naj bi v šolske klopi sedli tudi otroci v Šenčurju, Stražišču, Žabnici in Besnici.

Pozitiven hitri test šteje enako kot pozitiven PCR-test Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so medtem za STA pojasnili, da sta hitro testiranje in testiranje s PCR-testom glede na smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni enakovredna. Ob pozitivnem izvidu hitrega testiranja napotitev na dodatni PCR-test zato ni samodejna, temveč o tem presoja izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine. NIJZ v dnevno statistiko od laboratorijev prejme le pozitivne rezultate testiranja, podatkov o negativnih pa ne. Če izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine dela, ki je na podlagi enega načina testiranja določil še drugi način testiranja, ob čemer so rezultati različni, o tem obvesti NIJZ, NIJZ podatek popravi v dnevni statistiki. Obvestil zdravnikov o odstopanjih v rezultatih testov na NIJZ sicer prejmejo zelo malo. Izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine dela je tudi tisti, ki lahko glede na številne dejavnike presodi, ali in kdaj je potreben dodaten PCR-test, nikakor pa ne samodejno, saj sta glede na smernice oba načina testiranja enakovredna. Strokovni napotki so bili po navedbah NIJZ posredovani vsem zdravstvenim službam s strani ministrstva za zdravje in na podlagi strokovnih usmeritev svetovalne skupine za covid-19, navaja STA.

Zaradi velikih odstopanj so se odločili za ponovno testiranje

Strokovni vodja Osnovnega zdravja Gorenjske in direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović je povedal, da so v četrtek od ministrstva prejeli navodila, naj razen pri starejših oziroma tistih, ki imajo kakšen dejavnik tveganja, ne delajo potrditvenih testov s PCR-testi. V nedeljo, ko so se jim v Škofji Loki pri testiranju šolnikov pojavila večja odstopanja pri odstotku pozitivnih hitrih testov, pa so se z lokalnimi epidemiologi dogovorili za validacijo testov.