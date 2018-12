V drugi polovici tedna se obeta snežna epizoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bo še delno jasno z občasno oblačnostjo, v drugi polovici tedna pa se "obeta zimska epizoda", napoveduje vremenoslovec z agencije za okolje Brane Gregorčič.

Vremenoslovci za danes napovedujejo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, največ sonca bodo imeli na zahodu. Čez dan se bo ogrelo na od 2 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo na zahodu pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. pic.twitter.com/82eV0x70ws — ARSO vreme (@meteoSI) December 11, 2018

Jutri bodo imeli največ sonca na Primorskem, drugod bo delno jasno, občasno oblačno. Zjutraj bo od -7 do -1, ob morju okoli 2, čez dan pa od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Sneg bo začel naletavati v četrtek

V noči na četrtek se bo pooblačilo, v četrtek pa bo začel naletavati sneg. Po izračunih evropskega centra, na katerega se zanašajo na agenciji za okolje, je do nedelje v večjem delu mogoča od 5 do 10 centimetrov debela snežna odeja.

"Sneg bo začel naletavati v četrtek, nekaj več bi ga lahko zapadlo v petek in v noči na soboto. Vse skupaj se obeta med petimi in 20 centimetri snega," napoveduje Gregorčič. Kot je še dejal, bodo temperature dovolj nizke, tako sneg pričakujejo v vseh delih države, razen na Primorskem, tam bi lahko snežilo le v delih Istre in v Vipavski dolini.

Gregorčič še pojasnjuje, da ameriški izračuni medtem snega ne predvidevajo oz. bo tega tako malo, da o snežni odeji ni mogoče govoriti. "Bomo videli, kateri izračuni se bodo uresničili," pravi meteorolog z agencije za okolje, v kateri se bolj opirajo na evropske izračune.