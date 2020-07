V Divači usposabljanje prostovoljnih gasilcev #video

Minister za obrambo Matej Tonin je danes obiskal enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani, nato pa si je blizu letališča v Divači ogledal usposabljanje prostovoljnih gasilcev, ki se v izobraževalnem centru usposabljajo za gašenje požarov v naravi. Tonin je ocenil, da je slovenski sistem zaščite in reševanje dobro organiziran, piše STA.

Minister je po končanem ogledu dodal, da se je po slovenskem sistemu zaščite in reševanja zgledujejo tudi v tujini, kot ključna za uspešnost sistema pa je izpostavil gasilstvo in prostovoljnost, so sporočili z ministrstva za obrambo (Mors).

"Naše gasilstvo je močno, razvejano in tehnično dobro opremljeno," je dejal minister. Poudaril je tudi pomen nadaljnjega razvoja gasilstva. Pri tem je izpostavil prizadevanje za ustreznejše zavarovanje osebja in tehnike ter prilagoditev davčnega sistema, da bo privlačnejši za delodajalce, ki zaposlujejo operativne gasilce, sodelujoče v gasilskih intervencijah, piše STA.

Tonin je ob tem izrekel veliko pohvalo gasilcem in njihovim inštruktorjem ter dejal, da smo nanje lahko upravičeno ponosni. Poudaril je pomen izobraževanja in ustrezne opremljenosti, kar skupaj daje dobre rezultate. "Zaradi tovrstnih izobraževanj je Slovenija varnejša in bolje pripravljena na naravne nesreče," je še dejal minister.

Glede videonadzornega sistema Kras pa je Tonin napovedal prizadevanje za rešitev, po kateri bi se visokoresolucijske kamere lahko vklopile ob začetku gasilske intervencije in s tem bolje usmerjale njen potek, piše STA.

V enoti Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje v Sežani se je prejšnji ponedeljek začelo usposabljanje prostovoljnih gasilcev po programu dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju, ki ga v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje organizira Gasilska zveza Slovenije. Namen usposabljanja je, da se v času povečane ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju na območju Krasa poveča število prisotnih gasilcev, ki se usposobijo za gašenje požarov v naravnem okolju, v primeru razglašene zelo velike požarne ogroženosti pa opravljajo tudi naloge dežurstva oz. pripravljenosti na gašenje požara.

Usposabljanja se udeležujejo gasilci iz vse Slovenije. Tovrstna oblika usposabljanja je bila prvič izvedena leta 2013, ko je bilo izvedeno eno usposabljanje, od takrat naprej pa se usposabljanje izvede za pet do šest skupin, v eni skupini pa je med 25 in 30 udeležencev. Usposabljanje traja štiri dni. Teoretični del poteka v centru v Sežani, praktični del pa na terenu na Krasu. V praktičnem delu gasilci gasijo preventivne požige z ročnim orodjem in napravami za gašenje, uporabljajo tudi specialna vozila za gašenje požarov v naravnem okolju. Če je v času usposabljanja razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ena desetina ostane v Sežani dlje, da dežura in nudi pomoč domačim gasilcem v primeru požara v naravnem okolju. Načrtovano je, da se bo letošnje usposabljanje končalo 13. avgusta, so še zapisali na Morsu, še piše STA.