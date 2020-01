V desetih minutah se je zaletela v 17 avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poročajo avstrijski mediji, se je vse skupaj začelo s trkom med parkiranjem v ponedeljek zvečer. Ženska je poskušala vzvratno parkirati na nekem parkirišču in pri tem poškodovala bližnji avtomobil.

Nato se je zapeljala po mestu, pri čemer se je na svoji poti zaletela v še 16 avtomobilov in tako povzročila veliko gmotno škodo. Vse skupaj se je zgodilo v samo desetih minutah, še poročajo avstrijski mediji.

Policisti so voznico ustavili in želeli preveriti, ali je vinjena, vendar je zavrnila alkotest, pri tem pa policiste še žalila in pljuvala, poročajo avstrijski mediji.

Pobeg s kraja nesreče se ji je močno ponesrečil

To ni prvič, da je iz Linza prišla novica o nenavadnem dogajanju na cestah. Novembra lani je tako po spletu zaokrožil posnetek voznice, ki je – očitno močno vinjena - povzročila dve prometni nesreči. Voznica je po trčenju v kombi še pred prihodom policije in reševalcev želela odpeljati s kraja nesreče, vendar je pri tem s trčenjem v osebno vozilo povzročila še eno prometno nesrečo. Več v posnetku spodaj.