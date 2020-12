Po podatkih Covid-19 Sledilnika so v četrtek v Sloveniji potrdili 1.512 okužb z novim koronavirusom. Testirali so 5.869 oseb, delež pozitivnih testov je tako 25, 79 odstotka. Število umrlih še ni znano.

Odstotek pozitivnih je tako praktično enak kot v sredo, ko so ob 6.350 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.642 ljudeh. Včeraj je umrlo 43 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije skupaj že 2.233 ljudi brez četrtkovih podatkov.

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, so včeraj potrdili 17 odstotkov manj okužb kot prejšnji četrtek. Prejšnji četrtek so opravili tudi več testov, in sicer 6.453, hkrati je bil tudi delež pozitivnih za tri odstotne točke višji kot včeraj.

V bolnišnicah je 1.229 oseb, od tega 207 na intenzivni negi (na respiratorju 150).

Do zdaj so okužbo v Sloveniji skupaj potrdili pri 103.555 osebah, aktivno okuženih pa je 20.378 oseb.

V Sloveniji ni občine, ki ne bi imela niti enega aktivno okuženega občana. Več v članku Koliko je trenutno okuženih v vaši občini #seznam.

Odprte drevesnice, trgovine s tehničnim blagom..

Vlada je sicer včeraj odločila, da od sobote do vključno 23. decembra sprosti izvajanje še nekaj dodatnih storitvenih dejavnosti. Tako bo v vseh statističnih regijah dovoljeno obratovanje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, drevesnic, vrtnarij in prodajaln s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. Prav tako bo omogočeno opravljanje storitev nege hišnih ljubljenčkov in individualnih, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev.

V regijah, kjer je epidemiološka slika boljša, pa bodo poleg prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila, tekstil in obutev, pri čemer pomerjanje ni dovoljeno, lahko poslovale še knjigarne, papirnice, fotokopirnice ter prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom. Odprte bodo lahko tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, omogočeno pa bo tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja, piše STA.

