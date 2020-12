Ukrepi proti epidemiji: preberite, kaj je danes odločila vlada

Vlada se je danes odločila, da od sobote do vključno 23. decembra sprosti izvajanje še nekaj dodatnih storitvenih dejavnosti. Nekaj izjem od prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikov velja v vseh statističnih regijah, nekaj pa le v tistih z najboljšo epidemiološko sliko. Kako bo po 23. decembru, naj bi bilo znano v prihodnjih dneh.

Kot je na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju bolezni covid-19 pojasnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, bo od sobote v vseh statističnih regijah dovoljeno obratovanje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, drevesnic in vrtnarij ter prodajaln s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. Prav tako bo omogočeno opravljanje storitev nege hišnih ljubljenčkov in individualnih, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev, poroča STA.

Vlada omenjene dejavnosti omogočila do vključno 23. decembra

V regijah, kjer je epidemiološka slika boljša, bodo poleg prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila, tekstil in obutev, pri čemer pomerjanje ni dovoljeno, smele poslovati še knjigarne, papirnice, fotokopirnice ter prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom. Odprte bodo smele biti tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, omogočeno pa bo tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.

Vlada je delovanje omenjenih dejavnosti omogočila do vključno 23. decembra, pri čemer Počivalšek poudarja nujnost strogega upoštevanja usmeritev in navodil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Razmeroma hitro bomo sprejeli končne odločitve"

Kako bo s poslovanjem storitvenih dejavnosti po 23. decembru, za zdaj še ni znano. Počivalšek je dejal, da je vlada v sredo spregovorila tudi o tem, končno odločitev pa bo sprejela v prihodnjih dneh. "Razmeroma hitro bomo sprejeli končne odločitve, ki bodo odvisne tudi od epidemioloških trendov, do katerih bo prišlo po začasni sprostitvi nekaterih dejavnosti," je poudaril. Dodal je, da se bodo zgledovali tudi po dejanjih severnih sosedov in izrazil zadovoljstvo, da je Evropa začela usklajeno sprejemati ukrepe na ključnih področjih.

Počivalšek je še dejal, da je delovanje gospodarstva kljub zaostreni epidemiološki situaciji v državi nujno, gospodarsko ministrstvo pa da se ob posvetovanju z vsemi ministrstvi, zdravstveno stroko in gospodarskimi združenji redno odziva na potrebe podjetij.

Popolnega zaprtja v času praznikov si Slovenija po ministrovih besedah ne more privoščiti. "Zavedamo se ekonomskih posledic, zato to ni ukrep, ki si ga želimo ali podpiramo. Ocenjujemo, da bi popolno zaprtje povzročilo nepopravljivo gospodarsko škodo," je zatrdil in ob tem pozval k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov.