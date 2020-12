Če se bo novi koronavirus v Sloveniji še naprej širil tako kot do zdaj, bo v tednih do novega leta umrlo okoli 750 ljudi, če se bo reprodukcijsko število R zmanjšalo za deset odstotkov, bo do novega leta umrlo okoli 655 ljudi, če se bo zmanjšalo za 40 odstotkov, pa okoli 610 ljudi, kaže model napovedi poteka epidemije, ki ga je naredil profesor Janez Žibert.

V Sloveniji je epidemija covid-19 zahtevala visok smrtni davek. Do zdaj je umrlo 2.151* ljudi s covid-19, hospitaliziranih je 1.284 ljudi, od tega 207 v intenzivni enoti. Po podatkih priznane britanske znanstvene publikacije Our World in Data (OWID) je Slovenija po sedemdnevnem povprečju umrlih na dan (na milijon prebivalcev) na prvem mestu. Po absolutnih številkah umrlih na milijon prebivalcev je Slovenija trenutno na sedmem mestu.

Skupno število umrlih pa bo še naraščalo in bi se 1. januarja lahko približalo številki tri tisoč, kaže model, ki ga je na podlagi podatkov Covid-19 Slednika naredil profesor Janez Žibert z Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

V okviru modela je Žibert predvidel tri scenarije glede na različno višino reprodukcijskega števila R. Reprodukcijsko število R nam pove, koliko ljudi v povprečju okuži ena oseba. Če je število pod ena, to pomeni, da se širjenje virusa umirja, če je nad ena, pa pomeni, da se širi.

Enak R: za novo leto tri tisoč mrtvih

Prvi scenarij predvideva, da se reprodukcijsko število R - trenutno znaša 1,117 - ne spremeni. Če R ostane enak, bo do vključno 1. 1. 2021 v Sloveniji skupaj umrlo od 2.738 do 3.069 (srednja vrednost je 2.903) ljudi s covid-19. Če pogledamo podatke za zadnje tedne, vidimo, da se je število umrlih gibalo po zgornji meji intervala zaupanja, iz česar lahko sklepamo, da bo tako tudi v prihodnjih tednih. Skupno število umrlih se bo tako 1. januarja 2021 gibalo okoli številke tri tisoč, predvideva model.

V bolnišnicah bo 1. januarja 1.560 ljudi (interval zaupanja je med 1.423 in 1.724), od tega na intenzivni negi 287 (interval zaupanja je med 263 in 316).

Foto: Janez Žibert

R manjši za deset odstotkov

Če se bo širjenje novega koronavirusa upočasnilo in bo R manjši za deset odstotkov, bo do vključno 1. 1. 2021 v Sloveniji skupaj umrlo od 2.570 do 3.058 (srednja vrednost je 2.807) ljudi s covid-19. V bolnišnicah bo 1. januarja 1.381 ljudi (interval zaupanja je med 1.226 in 1.543), od tega na intenzivni negi 264 (interval zaupanja je med 234 in 294).

Foto: Janez Žibert

R manjši za 40 odstotkov

Če se R zmanjša za 40 odstotkov, bo do vključno 1. 1. 2021 v Sloveniji skupaj umrlo od 2.531 do 3.004 (srednja vrednost je 2.760) ljudi s covid-19. V bolnišnicah bo 1. januarja 1.019 ljudi (interval zaupanja je med 901 in 1.157), od tega na intenzivni negi 215 (interval zaupanja je med 191 in 244).

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, bi šele v tem primeru število hospitaliziranih (zelena barva) v januarju začelo občutneje padati.

Foto: Janez Žibert

Tudi če se zgodi čudež, bo umrlo še več sto ljudi

Na spletni strani, kjer Žibert vsak dan okoli 17. ure objavi projekcijo glede na najnovejše podatke, je tudi graf, kjer lahko uporabnik sam vnese višino reprodukcijskega števila R ter opazuje, kako se spreminjajo števila smrti, hospitaliziranih in pacientov na intenzivni negi.

Tako lahko vidimo, da bi v prihodnjih tednih, tudi če bi reprodukcijsko število padlo na 0,1 in se torej virus praktično ne bi več širi, zaradi preteklih okužb še vseeno umrlo več sto ljudi.

Pri tem Žibert opozarja, da se graf, na katerem lahko uporabnik sam določi R, obnaša drugače kot preostali trije grafi. Kot nam je povedal, gre pri tem grafu za sproten izračun in se ne izvajajo vsi procesi kot za preostale tri scenarije, opisane zgoraj.

Izračun za zgornje tri scenarije poteka več kot dve uri na zelo zmogljivem računalniku, četrti graf pa je narejen po hitrem izračunu, da lahko uporabnik takoj pride do podatkov. Bolj kot napovedovanju natančnih številk je namenjen pregledovanju dinamike procesa, nas je še opozoril Žibert.

*Uporabljamo številke do vključno ponedeljka, ker tudi zadnja projekcija profesorja Janeza Žiberta temelji na ponedeljkovih podatkih. Nove projekcije, ki bodo upoštevale torkove podatke, bodo objavljene okoli 17. ure.

