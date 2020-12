V bolnišnicah se zdravi 1.251 bolnikov, od tega 211 (sedem več kot v ponedeljek) na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 128 bolnikov, sprejeli pa 117. Včeraj je umrlo 39 bolnikov, od tega 22 v bolnišnicah, dve osebi v negovalnih bolnišnicah, v domovih za starejše pa 15. V Sloveniji 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev trenutno znaša 1006, dnevno povprečje števila potrjenih okužb pa 1.477.

Na Siol.net prenašamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager ter vladni govorec, veleposlanik, Jelko Kacin.

Kot je povedal vladni govorec Jelko Kacin, je bil sicer delež pozitivnih testov visok, a je bilo v primerjavi s prejšnjim torkom potrjenih nekoliko manj novih okužb. To pomeni, da se nam število novih okužb znižuje že četrti dan zapored, a zelo, zelo počasi.

Glede na število novih okužb izstopajo naslednje občine: Novo mesto 110, Krško 40, Trebnje 23; Celje 46, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica 40, Žalec 31, Šentjur 29, Polzela 28, Vojnik 23; - Murska Sobota 34; Koper 31 in Sežana 41; Ljubljana 149, Maribor 57, Kranj 58. Včeraj je bila okužba potrjena pri 134 stanovalcih in 56 zaposlenih domovih za starejše. Največji porast okužb pri stanovalcih je v domovih: DU Sežana 24, Senecura (Vojnik) 11 in DU Polzela 15.

V UKC Ljubljana hospitaliziranih več kot 300 bolnikov

Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je v ljubljanskem kliničnem centru ta trenutek hospitaliziranih 332 bolnikov, bodisi zaradi covida ali pa je bil ta odkrit po naključju pri kakšni drugi bolezni. Večina teh bolnikov je hospitaliziranih na oddelkih, ki so namenjeni temu. Vsak dan imajo tudi nekaj porodnic (dve ali tri), na srečo pa je zelo malo otrok.

Od začetka epidemije do ponedeljka prejšnji teden je bilo v UKC Ljubljana hospitaliziranih 2.348 oseb s covidom, od tega se jih je 363 zdravilo na intenzivni terapiji (15 odstotkov). Ta delež se v zadnjem času kar povečuje, ker sprejemajo bolnike, ki potrebujejo umetno predihavanje in ostale ukrepe, ki se izvajajo v enotah intenzivnega zdravljenja.

Polovica bolnikov je starejših od 75 let

Skoraj 50 odstotkov vseh sprejetih je starejših od 75 let. Povprečna starost bolnikov v drugem valu (70 let) je celo višja kot v prvem valu (65 let). Do zdaj je v UKC Ljubljana umrlo 298 ljudi, kar je 13 odstotkov. Umrljivost se tako med prvim in drugim valu ne razlikuje dosti.

Razmere se "mikroskopsko počasi" umirjajo

Kot je povedala Tatjana Lejko Zupanc, hodimo res po tankem ledu. Razmere se mikroskopsko počasi umirjajo. Posijal je en žarek svetlobe, vsako jutro morda še imamo kakšno posteljo rezerve. Osebje je utrujeno. Nekateri od začetka septembra niso imeli oddiha. Vseskozi delajo v zaščitni opremi. Bojijo se izgorelosti.

Bo sproščanje pred prazniki poslabšalo epidemiološko sliko

Pred prazniki so se sprostili tudi nekateri ukrepi. Kakšen vpliv bo imelo to na epidemiološko sliko, je po besedah govornice čisto odvisno od tega, kako se bodo ljudje obnašali. "Če bodo upoštevali nošenje mask, razkuževanja rok in držanja distance, ne vidim večjih primerov. Če pa bomo videli prizore kot po prvem valu, ko so se pred določenimi trgovinami vile kače ljudi in so bili ljudje natlačeni, pa se bojim. Želim si, da vsak pri sebi naredi inventuro, kaj mora res opraviti in kako bo zaščitil sebe in druge," je dejala.

Bomo lahko po novem letu odprli šole?

Dodala je, da moramo pripraviti vse za to, da se bodo otroci po novem letu vrnili v šole. To pa je možno le, če bodo epidemiološke razmere ugodne. K temu pa moram prispevati vsak sam. Množična druženja predstavljajo največje možno tveganje, zlasti druženja v zaprtih in slabo zračenih prostorih. Glede druženja v družinskem krogu med prazniki pa je povedala, da lahko vsak oceni, kateri deli njegovih socialnih stikov so tisti, kjer ne možno pričakovati večjo možnost za okužbo.

Cepljenje zaposlenih v UKC še pred novim letom?

V UKC Ljubljana pričakujejo, da bi lahko prve zdravstvene delavce cepili še pred novim letom, saj naj bi Pfizerjevo cepivo v Evropi po nekaterih napovedih prihodnji teden dobilo zeleno luč za uporabo.

Razmere v Evropi se slabšajo

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager pa je povedala, da smo v Evropi do danes potrdili že več kot 21 milijonov okužb. V večini držav EU se trendi širjenja okužb slabšajo, število okuženih je uspelo znižati Italiji, Madžarski, Grčiji, Poljski, Španiji, Avstriji.

Največ ljudi se okuži doma ali v službi

V Sloveniji se delež pozitivnih testov v zadnjih tednih občutno ne spreminja. Zadnja anketa skoraj deset tisoč ljudi je pokazala, da se največ ljudi okužbi od oseb v skupnem gospodinjstvu, na delovnem mestu, v domovih za starejše, narašča tudi okužba v okviru zasebnega druženja.

V ponedeljek smo pri nas potrdili 1.524 novih okužb, pozitivnih pa je bilo 27,05 odstotka vseh testiranih. V Sloveniji nam je sicer eksponentno rast epidemije uspelo zaustaviti, vendar se število novih okužb še vedno zmanjšuje (pre)počasi.

Do božiča sprostili nekaj ukrepov

Po vsej državi se je včeraj do 23. decembra sprostil javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V štirih statističnih regijah, ki imajo boljšo epidemiološko sliko, so se odprle tudi trgovine z oblačili in obutvijo, z naloženo in aktivirano aplikacijo #OstaniZdrav pa je mogoče v teh regijah prehajati tudi meje občine.

Kakšni ukrepi bodo veljali za praznike?

Danes bo vlada odločala tudi o tem, kakšni ukrepi bodo veljali v prazničnem času. Minister za zdravje Tomaž Gantar je v tem obdobju naklonjen popolnemu zaprtju države, ko bi bile odprte le trgovine z živili, lekarne, pošte in nujno potrebna podjetja. Kot je povedal, gre za čas, ko bo večina zaposlenih na kolektivnih dopustih, preostalim pa priporoča delo od doma.