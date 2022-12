V bližini Domžal odjeknila močna eksplozija #foto

Gasilce so o nesreči obvestili ob 9.16. Na kraju dogodka so ob prihodu opazili starejšo osebo, ki so ji izven objekta že pomagali reševalci nujne medicinske pomoči Domžale, je po poročanju portala Domžalec povedal Martin Juteršek, vodja intervencije tretje izmene poklicne gasilske enote CZR Domžale.

Eksplozija naj bi se po prvih informacijah zgodila v večji, ločeni in samostojni leseni lopi poleg stanovanjskega objekta. Vzrok eksplozije naj bi bilo uhajanja plina iz jeklenke. V trenutku, ko je starejša oseba skušala v prostoru prižgati plinski gorilnik, se je zgodila nenadna močna eksplozija, ki je povzročila izjemno razdejanje, še pišejo. Požara ni bilo.

Foto: CZR Domžale

Kraj zavarovali in rešili tudi kokoši

"Poklicni gasilci gasilske enote CZR Domžale so pregledali notranjost in zunanjost objekta ter iz prostora odnesli nevarne snovi. Dve plinski jeklenki z gorilnikom so umaknili na varno. Pregledali so še morebitne nevarnosti v objektu in zavarovali zunanjost. Pomagali pa so tudi pri reševanju kokoši iz lesenega kurnika in njihovi začasni premestitvi v zabojnike," še piše Domžalec.

Foto: CZR Domžale

Foto: CZR Domžale

Foto: CZR Domžale